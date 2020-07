Slovenski dijaki na hrvaškem otoku: tako izgleda njihovo luksuzno bivanje

Pogled iz spalnice. FOTO: Turistična Agencija Mondial

tok Obonjan je zasebni hrvaški otok na obali severne Dalmacije, ki zadnji dve leti navdušuje kot vroča destinacija za zahtevnejše goste, ki iščejo zabavo, glasbo, wellness, joga oddihe, vrhunsko kulinariko in trajnostni način življenja. FOTO: Turistična agencija Mondial

Agencija Collegium Mondial zagotavlja, da so na zasebnem otoku sami, torej brez stikov s turisti in domačini. FOTO: Turistična Agencija Mondial

Maturantski izleti z odhodi konec avgusta in v začetku septembra organizira tudi agencija Kompas. Prijavljenih je približno dva tisoč maturantov, število prijav je v istih okvirih kot lani.



Nekaj manj kot 300 maturantov več slovenskih gimnazij je kljub opozorilom stroke odpotovalo na maturantski izlet na otok Obonjan, kje se bo besedahiz turistične agencija Collegium Mondial nadvse zabavajo, a hkrati poskušajo vzdrževati priporočila NIJZ. Pri agenciji zagotavljajo, da je otok najet samo za slovenske maturante brez mešanja in stikov s turisti ali domačini.V naši agenciji je varnost in zdravje naših gostov zmeraj na prvem mestu. Imamo nadpovprečno številčne ekipe, ki skrbijo za to, da so naši gostje varni, da vse teče kot je treba in da se pri tem tudi dobro zabavajo. Prav zato smo reducirali možne destinacije tako, da smo na prvo mesto postavili možnost naše kontrole varnosti in razdelali protokole, ki skrbijo, da vsak izmed naših zaposlenih, natančno ve, kaj mu je storiti.Posebej želimo opozoriti, da gre pri naših gostih za zaključene skupine ljudi, ki čas že tako ali tako preživljajo skupaj, se družijo in so že zaradi šolanja in načina življenja pogosto skupaj. Skupno potovanje in preživljanje prostega časa tako v ničemer ne spreminja v življenjskega sloga; če ne bi šli na skupni izlet bi se vseeno prav tako družili.Nevarnost za okužbo je na izoliranem in ekskluzivnem resortu, kot je Obonjan, dejansko manjša, kot v urbanih centrih v Sloveniji. V teh dneh na Hrvaškem dopustuje preko 100.000 Slovencev, ki ob hrvaških omejitvah, ki so precej manj restriktivne kot v Sloveniji, obiskuje nočne klube in lokale in se nenadzorovano druži na plažah in mestih.Medtem smo mi maturantom omogočili maturantski izlet v nekakšnem mehurčku in ob spoštovanju precej strogih ukrepov, tako slovenskih, kot tudi hrvaških. Zato smo mnenja, da je tovrsten maturantski izlet trenutno najbolj varna opcija tovrstnega potovanja in je bolj varen od večine drugih trenutnih dnevnih in več dnevnih potovanj Slovencev na Hrvaško.Vse ukrepe, ki jih izvajamo v agenciji smo v preverjanje poslali pristojnim organom ne samo v Republiki Sloveniji, ampak tudi v Republiki Hrvaški, saj želimo, da so naši gostje ustrezno zaščiteni z dobrimi praksami obeh držav. Ti ukrepi se začnejo še pred odhodom, saj vsak gost potrdi, s pisno izjavo, da je zdrav in da se ni gibal po območjih, ter tako ne predstavlja nevarnosti za druge goste na potovanju.Prevoz je v skladu s predpisanimi varnostnimi standardi, veljavnimi v RS in RH. Uporaba varnostnih sredstev je obvezna in nadzorovana ves čas prevoza. Po izkrcanju iz avtobusov sledi neposreden odhod na zasebno ladjo, s katero potujejo na otok zgolj potniki agencije. Tudi ladijski prevoz je zagotovljen v skladu z vsemi varnostnimi protokoli.Poleg tega bo vsakemu maturantu pred vstopom na avtobus izmerjena temperatura – v kolikor bo ta višja od 37,5 se dijak izleta žal ne bo mogel udeležiti. Od vstopa na avtobus do prihoda na destinacijo pa bodo dijaki potovali zgolj znotraj svoje zaključene skupine.V trenutni situaciji je prav izbira destinacije ključna; gre za ekskluzivni zasebni otok, ki je tekom celotne poletne sezone v celoti rezerviran izključno za slovenske maturante. Na otoku ni lokalnega prebivalstva, ampak zgolj maturanti in naša Mondialova izvedbena ekipa.V primeru, da bi kdo od dijakov kazal simptome okužbe, smo v dogovoru z epidemiološko službo bolnišnice v Šibeniku, ki bo skupaj z lokalnim zdravnikom čigar ambulanta se nahaja neposredno na otoku izvajala usklajen protokol ravnanja – od izolacije dijaka in tistih, ki z njim sobivajo v namestitvi, do testiranja. Poseben del infrastrukture na otoku je tako že pripravljen kot kapaciteta za izolacijo maturantov v kolikor bi bilo to potrebno. Vedno se ravnamo po navodilih pristojnih institucij in epidemiologa.Pogodbe za ta maturantski izlet so enake kot za vsa naša druga potovanja. Potniki se potovanja udeležujejo na lastno odgovornost; morebitna okužba s Covid 19 se ne razlikuje od katerekoli druge nalezljive bolezni ali nesreče potnika. Potrebno je biti ustrezno zavarovan, kar naši maturantje so.Veseli nas dejstvo, da odpovedi v zadnjem trenutku ni bilo veliko. To nam pove, da starši zaupajo tako nam, kot svojim otrokom. Kot ponavadi je vprašanj pred izletom precej, zato vselej pred izletom organiziramo tudi informativne sestanke za starše, kjer se odkrito pogovorimo o vseh pravilih, priporočilih in načinu izvedbe izleta. Odziv staršev in visoka udeležba dijakov na izletu sta pokazatelj, da je izlet dobro zastavljen.Številke prijav nam kažejo, da se prijavlja po naši oceni velika večina dijakov ter doma ostaja zelo malo njih. Prepričani smo, da je tako zato, ker imajo z nami dolgoletne zelo pozitivne izkušnje.Izleti potekajo v različnih terminih v juliju in avgustu. To ne velja zgolj za otok Obonjan, temveč za vse naše destinacija. Bo pa otok Obonjan tekom celotne sezone rezerviran zgolj za Mondialove slovenske maturante.Vzdušje na otoku je odlično. Dijaki uživajo v kristalno čistem morju in vseh aktivnostih, ki smo jih zanje pripravili. Veseli nas, da so dijaki na maturantski izlet prišli z visoko stopnjo ozaveščenosti in se v večini priporočil in pravil z naše strani držijo že brez našega opozarjanja. Če se v določenih trenutkih preveč sprostijo, pa jih naša številčna destinacijska ekipa takoj spomni na spoštovanje ukrepov, ki veljajo. Verjamemo, da bodo z otoka odšli z nepozabno maturantsko izkušnjo.Namesto norih zabav naj bi dijaki imeli na voljo jogo, različne delavnice ...