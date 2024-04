Slovenski Biotehniški izobraževalni center gre v vesolje

Kot smo že poročali, so se študentje Biotehniškega izobraževalnega centra (BIC) Ljubljana, višje strokovne šole, kot edina evropska šola uvrstili med deseterico izbranih v finale mednarodnega tekmovanja NASA HUNCH Culinary Challenge. Razpisuje ga ameriška vesoljska agencija NASA, letošnjega tema pa je bila priprava slanega zajtrka, ki naj bi vseboval vsaj eno vrsto zelenjave. Za polfinalno tekmovanje so Slovenci pripravili ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem ter se uvrstili v finale: kot prva tuja ekipa v zgodovini tekmovanja so se 17. aprila v teksaškem Houstonu pomerili s...