Slovenski avtomobilski trg 2025 med tradicijo in elektrifikacijo

Če nameravate v bližnji prihodnosti kupiti avtomobil, je pomembno razumeti trenutne trende na trgu in vedeti, na kaj morate biti pozorni pri izbiri rabljenega avtomobila.

Glavni trend na slovenskem avtomobilskem trgu je postopni prehod na bolj okolju prijazne rešitve. Številni kupci izbirajo hibridne modele kot kompromis med običajnim bencinskim motorjem in popolnoma električnim avtomobilom. To je mogoče pojasniti z razvito infrastrukturo polnilnih postaj v večjih mestih in državnimi subvencijami za nakup okolju prijaznih prevoznih sredstev, o katerih so informacije na voljo na uradnem portalu gov.si.

Najbolj priljubljeni avtomobili med slovenskimi vozniki

Med novimi avtomobili vodijo kompaktni križanci in majhni mestni avtomobili. Volkswagen, Škoda in Renault tradicionalno zasedajo vrh prodajnih lestvic po podatkih Avto.net in statistiki uradnih prodajalcev. Po podatkih avtomobilskih strokovnjakov večina kupcev v Sloveniji daje prednost avtomobilom evropske proizvodnje. Posebej priljubljeni so modeli Volkswagen T-Cross, Škoda Kamiq in Renault Clio. Ti avtomobili so idealni za slovenske ceste in ponujajo optimalno razmerje med ceno in kakovostjo.

Tabela priljubljenih modelov na slovenskem trgu

Kategorija Model Povprečna cena (EUR) Vrsta goriva Priljubljenost Novi avtomobili Volkswagen T-Cross 22.000–28.000 bencin/hibrid visoka Novi avtomobili Škoda Kamiq 20.000–26.000 bencin visoka Novi avtomobili Renault Clio 16.000–22.000 bencin/hibrid Srednja Rabljeni Volkswagen Golf 8.000–15.000 bencin/dizel zelo visoka Rabljeni Škoda Octavia 9.000–16.000 bencin/dizel zelo visoka Rabljeni Ford Focus 7.000–13.000 bencin/dizel srednja Električni avtomobili Tesla Model 3 35.000–45.000 elektrika naraščajoča Električni avtomobili Volkswagen ID.3 30.000–40.000 elektrika naraščajoča

Vir: analiza ponudb na Avto.net in Bolha.com

Podatki v tabeli kažejo, da so rabljena vozila za večino kupcev še vedno najbolj dostopna možnost. Povprečna cena rabljenega Volkswagna Golfa je od 8.000 do 15.000 evrov, zaradi česar je privlačna izbira za družine s povprečnim dohodkom. Novi avtomobili, kot je Škoda Kamiq s ceno od 20.000 do 26.000 evrov, zahtevajo večje finančne vložke. Električni avtomobili, na primer Tesla Model 3 s ceno od 35.000 do 45.000 evrov, kljub državnim subvencijam za zdaj ostajajo v premijskem segmentu.

Rast priljubljenosti električnega prevoza

Prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji kaže stabilno rast. V zadnjih letih se kaže trend povečevanja deleža električnih in hibridnih avtomobilov v skupni prodaji. Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 in Hyundai Kona Electric so vse pogostejši gostje na slovenskih cestah. Državni program podpore nakupu električnih avtomobilov, katerega podrobnosti so predstavljene na spletni strani Eko sklada, jih naredi dostopnejše za povprečnega kupca. Po podatkih autodoc.si je treba zamenjati baterijo , kar lahko zahteva znatne stroške.

Po opazovanjih strokovnjakov avtomobilskega trga in podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je večina kupcev električnih avtomobilov prebivalcev večjih mest, kjer je infrastruktura polnilnih postaj najbolje razvita. V Ljubljani in Mariboru število polnilnih postaj vsako leto narašča, kar uporabo električnih avtomobilov naredi bolj udobno.

Navodila za izbiro rabljenega avtomobila

Shema postopka nakupa rabljenega avtomobila

Predstavljeni diagram prikazuje optimalni potek postopka pri nakupu rabljenega avtomobila. Vsaka faza je ključnega pomena za uspešen nakup. Začetna faza določanja proračuna pomaga zožiti krog iskanja in se izogniti ogledovanju nedosegljivih možnosti. Preverjanje zgodovine avtomobila v tretji fazi omogoča, da se tisti s problematično preteklostjo izločijo še pred osebnim srečanjem s prodajalcem.

Nakup rabljenega avtomobila zahteva previden pristop. Pred nakupom obvezno preverite zgodovino avtomobila v uradnih bazah podatkov. V Sloveniji lahko informacije o prejšnjih lastnikih, prometnih nesrečah in tehničnem vzdrževanju avtomobila pridobite prek storitev preverjanja zgodovine vozil.

Posebno pozornost namenite tehničnemu stanju avtomobila. Preverite delovanje motorja, menjalnika, vzmetenja in zavornega sistema. Preglejte karoserijo, ali ni sledov popravil po nesrečah. Pomembno je tudi preveriti stanje stekel avtomobila. Pri popravilu stekla, ki ima odkruške in razpoke, se v poškodovano mesto vbrizga sintetična smola. Najprej se počaka, da se obdelano mesto posuši, nato pa se površina zgladi, da je pomanjkljivost skoraj nevidna. Rezultat je odvisen od kakovosti orodja in smole ter spretnosti strokovnjaka, ki opravlja delo. Kompleti za samostojno popravilo stekla so na voljo pri številnih ponudnikih, vendar je bolje, da to delo prepustite strokovnjaku, sploh če s tovrstnimi popravili nimate izkušenj. Primeren izdelek, ki ga lahko uporabite, je lepilo za popravilo vetrobranskega stekla. Cena takega popravila stekla je 50 EUR, lahko pa tudi več, če je poškodba večja.

Zaščita pred preplačilom in goljufijami

Pred nakupom proučite tržne cene modela, ki vas zanima. Primerjajte ponudbe na različnih platformah. Ne pozabite, da lahko prenizka cena kaže na skrite težave z avtomobilom. Po podatkih avtomobilskih strokovnjakov je povprečni čas prodaje kakovostnega rabljenega avtomobila približno dva do tri tedne. Če se avtomobil mesece prodaja po prenizki ceni, je to razlog za dodatno preverjanje.

Obvezno opravite testno vožnjo. Med vožnjo bodite pozorni na neobičajne zvoke, vibracije in delovanje vseh sistemov avtomobila. Preverite klimatsko napravo, ogrevanje, elektroniko in multimedijski sistem.

Pogled v prihodnost slovenskega avtomobilskega trga

Slovenski avtomobilski trg bo nadaljeval pot k elektrifikaciji. Pričakuje se povečanje deleža hibridnih in električnih avtomobilov v skupni prodaji. Trg rabljenih avtomobilov bo ostal aktiven zaradi dobrega razmerja med ceno in kakovostjo takih avtomobilov. Strokovnjaki v prihodnjih letih napovedujejo nadaljnji razvoj infrastrukture za električne avtomobile in postopno zniževanje njihovih cen.

AUTODOC kot zanesljiv informacijski strokovnjak na avtomobilskem področju priporoča, da se pri izbiri avtomobila odločate previdno, upoštevate trenutne tržne trende in ne pozabite na redno tehnično vzdrževanje po nakupu.

Viri informacij: Avto.net, Bolha.com, AUTODOC

Pogosta vprašanja (FAQ) Kolikšna je povprečna cena rabljenega avtomobila v dobrem stanju v Sloveniji? Povprečna cena kakovostnega rabljenega avtomobila v Sloveniji je od 8.000 do 15.000 evrov. Najbolj priljubljeni modeli, kot sta Volkswagen Golf ali Škoda Octavia, so prav v tem cenovnem razponu. Cena je odvisna od letnika, prevožene razdalje in tehničnega stanja avtomobila. Ali se splača kupiti električni avtomobil v Sloveniji leta 2025? Nakup električnega avtomobila postaja vse bolj donosen zaradi državnih subvencij in razvoja infrastrukture polnilnih postaj. Vendar pa cena električnih avtomobilov (30.000–45.000 evrov) ostaja visoka. Če živite v večjem mestu in ste pripravljeni na začetno naložbo, je električni avtomobil lahko dobra izbira. Kako pred nakupom preveriti zgodovino rabljenega avtomobila? V Sloveniji so na voljo uradne baze podatkov za preverjanje zgodovine avtomobila. Lahko dobite informacije o prejšnjih lastnikih, udeležbi v prometnih nesrečah in opravljenem tehničnem servisu. Od prodajalca zahtevajte popolno dokumentacijo in opravite strokovno diagnostiko v neodvisnem servisu. Kateri modeli avtomobilov so najbolj priljubljeni na slovenskem trgu? Med novimi avtomobili vodijo Volkswagen T-Cross, Škoda Kamiq in Renault Clio. Na trgu rabljenih avtomobilov so najbolj iskani Volkswagen Golf, Škoda Octavia in Ford Focus. Ti modeli združujejo zanesljivost, ekonomičnost in dostopno ceno vzdrževanja. Na kaj je treba biti pozoren pri testni vožnji rabljenega avtomobila? Med testno vožnjo preverite delovanje motorja, menjalnika, zavornega sistema in vzmetenja. Bodite pozorni na neobičajne zvoke in vibracije. Preizkusite vse elektronske sisteme, vključno s klimatsko napravo, ogrevanjem in multimedijskim sistemom. Preglejte karoserijo, ali ni sledov popravil, še posebej pazljivo preverite kakovost popravil stekel.

Naročnik oglasne vsebine je Avtodoc