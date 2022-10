Epidemija je za seboj potegnila vrsto prej nepredstavljivih težav, v avtomobilski industriji tudi krizo s polprevodniki. Ta se je nadaljevala tudi letos, pridružile so se ji druge težave, povezane z geopolitičnim dogajanjem. Nekateri avtomobili na trg še vedno zamujajo, je pa letos novosti opazno več kot lani. Slovenski mediji bomo tako že enaintridesetič zapored izvedli tradicionalni izbor slovenskega avta leta. V njem sodelujemo Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Avto magazin, Val 202 in TV-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol.net ter avtomobilski blog Komotar minuta.

Pestra družba

Danes objavljamo prvo glasovnico za slovenski avto leta 2023, v prihodnjih tednih jih bomo še pet. Najprej imate glavno besedo bralci, gledalci in poslušalci, ki boste s svojimi glasovi izbrali finaliste ter jim zagotovili prve točke za končni izbor, v katerem bomo odločali avtomobilski novinarji iz navedenih medijev.

Glasujete lahko za avtomobile, naštete v sosednjem okvirčku, skupaj jih je 25. So precej pestra družba: med njimi so evropski in azijski izdelki, če gledamo karoserijske izvedbe, je seveda veliko športnih terencev in križancev različnih mer, tu so še klasični modeli v smislu kombilimuzin, limuzin ali karavanov, najde se celo kak velikoprostornež. Tudi v pogonskem smislu lahko govorimo o pestri ponudbi, nekateri novinci imajo še vedno klasični pogon z motorjem na notranje zgorevanje, ki pa je pogosto tako ali drugače elektrificiran, nekateri modeli so pripravljeni le kot električni baterijski.

Potek glasovanja

Po pravilih izbora se bo v finale uvrstilo pet modelov, ki bodo dobili največjo podporo bralcev, gledalcev in poslušalcev. Tisti, ki bo zbral največ glasov, bo začel svojo pot v finalu s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi, tretji s tremi in tako do petega mesta. Po enakem sistemu bomo peterico finalistov januarja ocenili novinarji. Zmagovalec, ki bo osvojil največ točk, bo postal slovenski avto leta 2023.

Zmagovalec bo znan januarja prihodnje leto.

Glasovnice z vašim kandidatom za avto leta pričakujemo na naslovu Delo, d.o.o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. Upoštevali bomo vse, ki jih bomo prejeli do vključno 28. novembra 2022; fotokopirane bomo izločili.

Glasujete lahko tudi z elektronsko glasovnico na spletni strani Slovenskih novic. Vrhunec dogajanja bo tako kot v prejšnjem izboru januarja, ko bomo člani uredništev medijev, ki sodelujejo pri izboru slovenskega avta leta, odločili o zmagovalcu.

Zmagovalec bo nasledil letošnjega prvaka – toyoto yaris cross. V prejšnjih letih so naslov slovenskega avta leta osvojili škoda octavia (2021), renault clio (2020), ford focus (2019), volkswagen polo (2018), peugeot 3008 (2017), opel astra (2016), škoda fabia (2015), škoda octavia (2014), volkswagen golf (2013) in ford focus (2012).