Slovenski alpinisti: na prvem osemtisočaku tudi svetovni rekord (FOTO)

Slovenski alpinizem letos slavi enega najpomembnejših dosežkov v zgodovini. Pred pol stoletja, oktobra 1975, je odpravi iz takrat še alpinistično nepomembne Jugoslavije uspelo nepredstavljivo. Sedem članov odprave je pod vodstvom Aleša Kunaverja po prvenstveni smeri v deviški južni steni osvojilo prvi slovenski osemtisočak in peto najvišjo goro sveta – Makalu. Ne le, da je bila to šele tretja preplezana stena v Himalaji sploh, slovenski alpinisti so takrat postavili tudi svetovni višinski rekord v plezanju brez uporabe kisika.

Makalu ni bil le osvojeni vrh, ampak je bil veliki preboj in mejnik. Z uspešnim vzponom je Slovenija takrat dokončno prodrla med svetovne alpinistične velesile in sprožila pravi plaz vrhunskih slovenskih dosežkov. Petdeset let pozneje je najmlajši udeleženec odprave, alpinist Viki Grošelj, napisal knjigo Makalu, 8481 m: Prvi slovenski osemtisočak in čas po njem, izdala jo je Knjigarna Buča.

Makalu je prvi slovenski osvojeni osemtisočak. FOTO: Stane Klemenc

»Kot popolnemu himalajskemu zelencu, takrat sem bil namreč sploh prvič v Himalaji, mi je bilo dano stopiti na vrh in se tudi srečno vrniti v dolino. Na tej odpravi sem doživel vse, kar si je mlad in zagnan plezalec lahko želel. Ta knjiga je poklon generaciji, ki je slovenski alpinizem spravila v svetovni vrh. Da je knjiga nastala, so najbolj zaslužni soplezalci,« je Grošelj povedal na predstavitvi v prostorih Planinske zveze Slovenije (PZS), kjer so se zbrali še drugi udeleženci odprave: Ivč Kotnik, Janez Dovžan, Stane Klemenc, Bojan Pollak, Danilo Cedilnik - Den, Jože Rožič in televizijski snemalec Radovan Riedl. Poleg prisotnih so bili preostali člani odprave še vodja Aleš Kunaver, Zoran Bešlin, Nejc Zaplotnik, Marjan Manfreda - Marjon, Stane Belak - Šrauf, Dušan Srečnik - Zobač, Janko Ažman, Boris Erjavec, Tomaž Jamnik, Janez Lončar - Šodr, Milan Rebula, Roman Robas in zdravnik Damijan Meško.

Vodja odprave Aleš Kunaver v taboru štiri FOTO: Stane Klemenc

Dan, ko se je Slovenija vpisala na svetovni alpinistični zemljevid, je bil 6. oktober 1975. Takrat sta kot prva Slovenca na vrh prvega osemtisočaka priplezala Stane Belak - Šrauf in Marjan Manfreda - Marjon, dva dni pozneje sta vrh dosegla Janko Ažman in Nejc Zaplotnik, 10. oktobra naveza Viki Grošelj in Ivan Kotnik ter 11. oktobra sam Janez Dovžan.

V počastitev zgodovinskega vzpona bo Pošta Slovenije 26. septembra izdala spominsko znamko.

Tudi svetovni rekord

Pri tem je prvi navezi uspelo postaviti še svetovni rekord, čeprav ne namenoma. Marjanu Manfredi se je pokvarila jeklenka s kisikom, zato je proti vrhu plezal bolj kot opora soplezalcu. Kljub temu mu je uspelo priplezati do vrha, in to je bila takrat rekordna višina, dosežena brez uporabe dodatnega kisika. Dva meseca prej sta brez uporabe dodatnega kisika na vrh Gašerbruma I. priplezala slovita alpinista Reinhold Messner in Peter Habeler, vendar je njun vrh z 8080 metri za dobrih 400 metrov nižji od Makaluja. Slovenski svetovni rekord sta Messner in Habeler presegla tri leta kasneje, ko sta kot prva na svetu brez uporabe dodatnega kisika priplezala na Everest.

Člani odprave Makalu 1975, od leve: Bojan Pollak, Janez Dovžan, Radovan Riedl, Jože Rožič, Viki Grošelj, Stane Klemenc, Ivan Kotnik in Danilo Cedilnik FOTO: Tina Horvat

V jubilejnem letu je Viki Grošelj napisal knjigo in jo posvetil soplezalcem. FOTO: Manca Ogrin/PZS

Uspeh naših alpinistov je močno odmeval, tako po vsej Jugoslaviji kot tudi po svetu. Predsednik Tito je člane odprave odlikoval z zlato zvezdo – redom zaslug za narod, prejeli so tudi ekipno Bloudkovo nagrado in številna druga priznanja.

Dosežek je kot izjemnega označil tudi Messner, ki je sam prej zaman poskušal preplezati južno steno Makaluja. »Sam nisem mogel preplezati južne stene Makaluja. Tako elegantna stena! Tako čista linija! Fascinantna smer. Idealen vzpon! Velik uspeh tovarištva in skupnega dela, ki ga Slovenci niso samo idealizirali, ampak udejanjili,« je dejal o vzponu, ki ga je kasneje uvrstil med največje svetovne dosežke v velikih stenah Himalaje.

Prihaja tudi razstava Leto v znamenju Makaluja se je začelo že aprila s trekingom pod prvi slovenski osvojeni osemtisočak. Med 16 udeleženci so bili štirje veterani z odprave 1975: Grošelj, Klemenc, Kotnik in Pollak. Po vrnitvi s trekinga so v gorniškemu muzeju v nepalski Pokari odprli slovensko razstavo ob 50-letnici vzpona na Makalu in 30-letnici vzpona na Anapurno. Razstava, ki v angleščini zaenkrat še stoji v Nepalu, v slovenski različici prihaja tudi v Slovenijo. Trinajstega avgusta jo bodo odprli na Jezerskem, 1. septembra v Murski Soboti, 18. septembra v Galeriji Gunclje, 17. oktobra v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani in 19. novembra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Dovžan rešil soplezalca

V zgodovino se je odprava na Makalu vpisala tudi po izjemnem dejanju Janeza Dovžana, ki je rešil življenje soplezalcu Zoranu Bešlinu. Popolnoma onemoglega in pomrznjenega ga je po treh dneh, preživetih brez dodatnega kisika nad 8000 metri, v tako imenovani coni smrti, še dva dni sam spuščal po vrvi čez strašljivo visoko, neprehodno in komaj preplezano južno steno. Mnogi alpinisti to reševanje štejejo kot največjo zgodbo slovenskega himalajizma.

Nejc Zaplotnik, Boris Erjavec, Rado Riedl in Viki Grošelj v baznem taboru FOTO: arhiv odprave

Na srečanju članov odprave smo srečali priljubljeno otroško zdravnico Vlasto Kunaver, hčer pokojnega vodje odprave Aleša Kunaverja. Tedaj je imela 12 let, odprave pa se spominja predvsem po tem, da sta z bratom dobila »pomembno« zadolžitev, saj sta pomagala zlagati bonbone, ki jih je odprava dobila od sponzorjev, v škatle. Vlasta je kasneje postala vrhunska alpinistka, zdaj pa je zaposlena kot pediatrinja v Zdravstvenem domu Kamnik.

Zaznamovani za vedno

V imenu nepalske vlade je na srečanju člane odprave nagovoril tudi častni generalni konzul Nepala Aswin Kumar Shrestha in omenil dobro sodelovanje z Alešem Kunaverjem in Vikijem Grošljem ter vsemi drugimi alpinisti, ki so v vseh možnih oblikah do sedaj že zelo veliko pomagali Nepalu in njegovim prebivalcem, denimo z znamenito šolo za nepalske gorske vodnike v Manangu in zbiranjem pomoči po rušilnemu potresu pred nekaj leti.

Spomine na odpravo sta obujala tudi Vlasta Kunaver, hči vodje odprave, in Stane Klemenc. FOTO: Tina Horvat

Viki Grošelj je za konec odpravo označil za eno od najbolj pozitivnih zgodb v slovenskem in svetovnem merilu. Njen največji pomen vidi v tem, da so v markantni 2500 metrov visoki južni steni gore preplezali novo smer. Do takrat so se odprave namreč odločale za vzpone na vrhove po najlažjih pristopih, Slovenci pa so to spremenili. »Takrat niti nam samim ni bilo jasno, kaj nam je uspelo narediti, z leti pa ta dosežek samo še pridobiva vrednost. Makalu me je zaznamoval za vselej. Pred tako mogočno goro zbledi ves človeški napuh,« je dejal.