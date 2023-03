Slovenskemu zdravniku grozili, a poglejte, kaj je odločilo sodišče (FOTO)

Nezadovoljni pacienti pogosto ne izbirajo načina pri pogovoru z zdravstvenimi delavci. Večinoma gre za verbalno nasilje, ki ga je bil deležen tudi zdravnik v ZD Kamnik Rok Ravnikar. Ta je na družbenem omrežju twitter objavil odločitev okrožnega državnega sodišča v Ljubljani, ki je zavrglo kazensko ovadbo, vloženo zaradi groženj.

Iz obrazložitve je mogoče razbrati, da »če ne groziš konkretno, ampak vsem, ni elementov kaznivega dejanja,« je zapisal zdravnik.

Marca lani je pacient v »dopoldanskih urah dvakrat poklical v ZD Kamnik in medicinski sestri in zdravniku Roku Ravnikarju, ki sta se z njim pogovarjala, dejal, da njemu ne bo nihče govoril, kdaj bo dobil zdravnika, da bo prišel v ZD Kamnik in vsem polomil noge,« je navedeno.

V obrazložitvi, zakaj so kazensko ovadbo na tožilstvu zavrgli, je zapisano: »Kazensko ovadbo sem zavrgel, saj gre za splošne grožnje, ki niso v toliko konkretizirane, da bi bilo mogoče sklepati, da bo takšno dejanje neposredno storil prav zoper naključnega sogovornika, ki sta v ZD Kamnik govorila s pacientom, ki je klical v ordinacijo zaradi izdaje receptov za zdravila. Njegove navedbe o polomljenju nog vsem v ZD Kamnik namreč ne izpolnjujejo zakonskih zahtev po konkretizaciji in individualizaciji oseb, katerim so bile te grožnje namenjene.«

Ravnikar: Imamo ničelno toleranco do nasilja

Pod objavo se je zvrstilo nekaj komentarjev ljudi, ki so imeli podobne izkušnje. »Danes popoldan sem na delovnem mestu medicinske sestre v ambulanti doživela takšen verbalni napad z grožnjo, zato me je tale vaš zapisnik še bolj ...«; »Zaposlen sem v Osrednji knjižnici Celje. Že leta nas terorizira obiskovalec, enkrat je pisno zagrozil, da bo 'jutri nekoga ubil'. Ovadba zavržena, ker grožnja ni bila usmerjena v konkretno osebo,« so pisali.

Ravnikar, ki je tudi predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, je zapisal, da v njegovem zdravstvenem domu »spodbujajo zaposlene, da nimajo tolerance do nasilja in da prijavljajo vsako grožnjo. Sodelovanje s policijo je praviloma dobro, zato so take odločitve tožilstva velik hladen tuš za vse zaposlene v zdravstvu.«

Dodal je, da »dokler tožilstvo in sodstvo ne bosta privzela ničelne tolerance do nasilja, so vse besede le sajenje rožic«.