Slovenskemu upokojencu ukradel torbico: ko je v njej zagledal tole, si je premislil (FOTO)

Iz Velenja prihaja zgodba z nepričakovanim zasukom. Kot na facebooku poroča Naše Velenje, je v soboto neznani storilec okradel upokojenca invalida – iz rok mu je izmaknil torbico, v kateri so bili vsi dokumenti, ključi, denar …

Toda zgodba se je končala drugače, kot bi marsikdo pričakoval. Ko je nepridiprav prebrskal vsebino torbice, si je očitno premislil, in jo odložil na vidno mesto v enem od velenjskih nakupovalnih središč. Tam so jo opazile trgovke in poskrbele, da se je vrnila lastniku.

Kaj ga je odvrnilo od kraje? V torbici je bila tudi posebna kartica, ki razkriva, da ima njen lastnik presajeno srce. Očitno je ta drobni dokaz življenjske krhkosti premaknil nekaj v storilcu.