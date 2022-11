Slovenskemu kmetu prekipelo: Med počitnicami učite otroke krasti ...

Slovenski kmetje letos niso v najbolj zavidljivi situaciji. Mnogim jo je namreč zagodla suša, zato je v pridelavi nastala velika škoda. Kot pa da to še ni dovolj, se očitno srečujejo še s tatvinami pridelkov. Po podatkih policije tovrstna kazniva dejanja iz leta v leto naraščajo.

Po facebooku kroži zapis jeznega kmeta, ki je na svoji njivi zalotil žensko z dvema otrokoma, ti pa so mu kradli fižol. Objavil je fotografijo družine in njihovega avtomobila, ob tem pa zapisal: »Dragi starši! Namesto da med počitnicami učite otroke krasti, jih pripeljite na kakšno kmetijo, da jih naučimo delati, ne pa krasti.«

Kmet se sprašuje tudi, zakaj starši otrok ne peljejo še »v kakšno trgovino, da bi skupaj kradli, tako kot ste danes na naših njivah«. Ob tem je opozoril še, da so pridelki na njivah last kmeta, ne pa kar od vseh. »Naj vam bo že to enkrat jasno!« je zaključil svojo objavo.

Za tatvino tudi zaporna kazen

Po podatkih policije tovrstna kazniva dejanja v zadnjih letih naraščajo. Medtem ko so v letu 2018 zabeležili 20 takšnih primerov, jih je bilo letos do 1. novembra že 29. Lani so nepridipravi kradli 21-krat, leto prej pa 27-krat.

Kdor vzame komu tujo premično stvar z namenom, da si jo protipravno prilasti, se kaznuje z zaporom do treh let. Če je vrednost ukradene stvari majhna in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.