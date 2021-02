Slovenskega vojaka zaradi hude oblike bolezni covid 19 evakuirali iz Libanona

Danes zgodaj zjutraj je Slovenska vojska iz Libanona v domovino prepeljala pripadnika slovenskega kontingenta Unifil s težjim potekom koronavirusne bolezni. Spremljal ga je glavni zdravnik Slovenske vojske. Generalštab Slovenske vojske sporoča, da je let z letalom Falcon potekal brez posebnosti, pripadnika pa so po pristanku na Brniku z reševalnim vozilom vojaške zdravstvene enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico Petra Držaja. Pripadnika veterinarske enote vojske sta na letališču opravila dezinfekcijo opreme in letala.Slovenska vojska v operaciji Združenih narodov Unifil v Libanonu sodeluje s šestimi pripadniki. Ostalih pet je bilo na testiranju na koronavirusno okužbo negativnih, so zdravi in nadaljujejo opravljanje nalog na območju delovanja v južnem Libanonu, so še zapisali v sporočilu javnosti.