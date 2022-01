Slovenske zdravnike žalijo in jim grozijo: to sporočajo bolnikom

Koordinacija zdravniških organizacij v izjavi za javnost opozarja, da se zdravniki v zadnjem času vedno pogosteje srečujejo z nespoštovanjem in grožnjami bolnikov, zato prosijo in pričakujejo, da jih bolniki, ki pridejo po pomoč, tudi zaradi covida 19, obravnavajo brez žalitev in groženj.

Kot so zapisali, se zdravniški poklic od večine drugih intelektualnih poklicev razlikuje v tem, da morajo svoje znanje, zato da ohranijo zdravniško licenco, potrjevati vsakih sedem let. Dodali so, da pridobljeno znanje temelji na dosežkih moderne, zahodne, uradne medicinske znanosti, pri čemer so zdravniki vse pogosteje uspešni tudi pri težkih boleznih, ki so še pred nekaj leti pomenile smrtno grožnjo bolnikom.

Brez žalitev in groženj

V Koordinaciji zdravniških organizacij so ob tem izpostavili, da se pacienti po pomoč zdravnika obrnejo prostovoljno, ter dodali, da je nesprejemljivo, da se pri tem vedejo žaljivo in nespoštljivo. »Zato prosimo in pričakujemo, da nas bolniki, ki pridejo po pomoč prostovoljno, tudi zaradi covida 19, obravnavajo brez žalitev in groženj,« so sporočili.

Koordinacijo zdravniških organizacij sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.