Slovenske reke in jezera že skoraj tako topli kot morje, kopalci zadovoljni

Vročinski val, ki zajema Slovenijo in širše območje zahodnega Sredozemlja, je povzročil drastično segrevanje površinskih voda morij in jezer. Temperatura morja je danes zjutraj na merilni postaji Agencije RS za okolje (ARSO) v koprski Kapitaniji dosegla 28 °C, čez dan pa se bo še segrelo.

Raziskovalec z Morske biološke postaje Piran dr. Boris Petelin je za Delo opozoril, da je bilo letošnje junijsko povprečje temperature morja pri boji Vida 24,4 °C, kar je kar 1,13 stopinje nad dolgoletnim povprečjem (23,7 °C).

Tako visoke junijske temperature so bile presežene le še leta 2017. V 18-letnem opazovanem obdobju je bila meja povprečja presežena šestkrat, kar nakazuje na skrb vzbujajoč trend dolgoročnega segrevanja.

Uradni rekord slovenske morske temperature sicer ostaja 31,1 °C, izmerjen 17. julija 2010.

Ekstremne vrednosti tudi v jezerih

Visoke temperature zraka vplivajo tudi na celinske vodne površine. Blejsko jezero je te dni menda že doseglo med 26 in 27 °C, Bohinjsko pa med 25 in 26 °C. To pomeni, da so nekatera gorska jezera danes toplejša od obalnih voda v običajnih poletjih.

Tudi reke niso izjema. Kolpa, ki je znana po svoji relativno visoki poletni temperaturi, je tudi dosegla kar 24–25 °C. ARSO-jeva jutranja karta kopalnih voda je ob 7. uri zjutraj zabeležila še naslednje vrednosti:

Soča v Solkanu I: 20 °C

Nadiža: 19 °C

Bohinjsko jezero: 24 °C

Blejsko jezero: 25 °C

Soteska Krka: 18 °C

Mura: 21,5 °C

Kamniška Bistrica: 11,5–18 °C

Za kopalce so razmere idealne, a strokovnjaki opozarjajo tudi na posledice: visoke temperature lahko vplivajo na morski ekosistem, povzročijo cvetenje alg, zmanjšano vsebnost kisika in večje tveganje za pogine rib.

Če smo lani poročali o pretiranem sluzenju morja, pa je po mnenju obiskovalcev morje letos najčistejše v zadnjih letih.

Spremljanje v realnem času

Za tiste, ki želijo spremljati temperaturo vode po Sloveniji v realnem času, ARSO ponuja interaktivno karto samodejnih hidroloških postaj, dostopno na tej povezavi. Podatki se posodabljajo vsakih nekaj ur in vključujejo tako temperaturo kot pretoke in stanje kopalnih voda.