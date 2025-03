Prekmursko prašičerejsko društvo, ki ga vodi Dušan Fister, je pripravilo pomembno druženje v prostorih Murske republike Hotela Zvezda v Murski Soboti. Udeležili so se ga tudi direktor KGZ Murska Sobota dr. Stanko Kapun, predsednik območne enote KGZ Murska Sobota Franc Grobnik, predsednik SZP (Slovenske zveze prašičerejcev) Alojz Varga, predsednik Prašičerejskega društva Gornja Radgona Marko Fašalek in še mnogi drugi. Dušan Fister je vse skupaj spomnil na dogodek, ki so ga imeli v Gradišču: »Na tem srečanju smo izpostavili nekaj zadev, ki nas pestijo, lahko se spomnimo, kako pomembna debata se...