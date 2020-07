Slovenska letovišča pokajo po šivah, z ljubljanskega letališča tudi v Grčijo

Turistične agencije poskušajo reševati sezono, čeprav jih bo epidemija bolezni novega koronavirusa močno udarila. Največ rezervacij beležijo za Slovenijo, ki po opažanju turističnih delavcev »v najbolj želenih in obiskanih središčih že poka po šivih«. Tradicionalno priljubljena ostajata hrvaška obala in Grčija, kamor ljudje lahko odpotujejo z ljubljanskega letališča, a velikega zanimanja med strankami ni.



Seveda je med potniki veliko dvomov. Vprašanj potencialnih gostov je veliko, a kot pojasnjujejo v Turistični agenciji Prima Trevel in organizatorju turističnih potovanj Palma, svoje goste peljejo na destinacije, ki so varne in imajo podobno epidemiološko sliko kot pri nas.



Slovenci za zdaj izbirajo predvsem potovanja na Hrvaško, še vedno pa je precejšnje povpraševanje za počitnice v Grčiji. Strankam so se turistične agencije prilagodile v tem, da so ekskluzivno pripravili polet vsak četrtek iz Slovenije v Dubrovnik in od 3. julija dalje direktne čarterske lete na 10 grških otokov.



Kljub nekaj skepse med ljudmi, kot pravijo v Palmi, pa ni razloga za skrb. Grčija ima za zdaj izjemno dobro zdravstveno sliko, se uspešno spopada z epidemijo, grški hoteli pa so so po mnenju Nene Kraševc Mišič odlično pripravljeni za prihod gostov. Pri tem veljajo omejitve za posamezne države, kamor denimo niso dobrodošli Srbi, medtem ko za Slovence restrikcije ne veljajo.

Kaj če se okužim? Kako je s povračilom rezervacije?

Če se na poti okužite s koronavirusom ali je z njim okužen eden od hotelskih gostov, pa ima vsaka hotelska hiša pripravljen protokol, ki ga določa njihov nacionalni inštitut za varovanje zdravja. Kot pojasnjuje Žiga Mudrinič iz Prima Trevel, se v tem primeru predvideva, da bi se tak hotel vsaj delno dal v karanteno, stranke pa bi morale izvesti teste (kot če zboli kdo v podjetju).



Če se odločite za rezervacijo počitnic prek turistične agencije, država potovanja pa se dan pred odhodom uvrsti na seznam nevarnih držav za potovanje, boste o tem pravočasno obveščeni. »Če je potovanje odsvetovano od Vlade RS, potem smo vsekakor agencije prve, ki na to potnika tudi opozorimo. V takšnem primeru tudi stopimo v kontakt s hotelsko hišo in napravimo vse, da zaščitimo vplačana sredstva in uredimo ali dobroimetje ali prestavitev potovanja za varnejše obdobje,« pojasnjujejo v Palmi. Tudi Mudrinič pravi, da imajo v takšnem primeru zagotovila hotelirjev, da se rezervacija lahko brezplačno prestavi ali refundira.

Turistične agencije: Počitnice so varne

V turističnih agencijah veliko časa namenijo tudi številnim vprašanjem, ki jih imajo stranke. V večini primerov so vprašanja povezana s povračilom denarja v primeru odpovedi. V Palmi pravijo, da strankam ponujajo 24-urni servis, zato so tudi počitnice v takšnih nepredvidljivih razmerah varne.



V turistični agenciji Sejko, tako piše STA, ocenjujejo, da je počitnikovanje na hrvaški obali še vedno zelo varno, saj na večjem delu obale okužb ni. Tudi zaradi manjše gneče v hotelih, v mestih in na plažah je tam veliko lažje zagotavljati socialno distanco,« pravi Milan Sajko. Umestitev Hrvaške na rumeni seznam za slovenskega gosta ne pomeni karantene ob povratku, ampak kvečjemu dokazovanje mejnim organom, da je res dopustoval na Hrvaškem.



V Relaxu bo po prvih ocenah letošnji obseg prometa več kot 50 odstotkov manjši glede na leto 2019.