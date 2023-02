Slovenska znanstvenica, ki premika meje v zdravljenju raka in redkih bolezni

Ali komaj dveletnega Urbana z redko nevrorazvojno motnjo? Prav zdaj znanstveniki vztrajno razvijajo ustrezno terapijo zanj. Med njimi si v laboratorijih Kemijskega inštituta v Ljubljani za to prizadeva izredna profesorica in Preglova nagrajenka dr. Mojca Benčina. Priznana znanstvenica je hkrati strokovna vodja novega Centra za tehnologije genske in celične terapije (CTGCT), ki bo povezal zdravnike, znanstvenike in gospodarstvo ter tako pacientom z redkimi genskimi boleznimi in rakavimi obolenji omogočil hitrejši dostop do naprednih oblik zdravljenja.

