Slovensko zastavo bi nekateri spreminjali: vam je to všeč? (FOTO)

Incident v Kijevu, ko je slovenski odpravnik poslov moral po dveh dneh sneti slovensko zastavo pred vhodom v poslopje slovenskega veleposlaništva, ker je podobna ruski, je spet odprlo vprašanje, ali je čas za menjavo slovenske zastave. Slovenija svojih državnih simbolov od osamosvojitve ni spreminjala. Nekateri so na slovensko zastavo ponosni in je ne bi zamenjali za nič na svetu, medtem ko drugi menijo, da ni najbolj posrečena, saj da je preveč podobna slovaški in ruski zastavi.

Predsednik društva Heraldica Slovenica in strokovnjak za grboslovje Aleksander Hribovšek je za Slovenske novice povedal: »Že morda res, da je zastava Slovenije zaradi takratne naglice in političnih nesoglasij ter drugih okoliščin leta 1991 morda neizrazita in mestoma zelo podobna drugim zastavam, se pa moramo zavedati, da nacionalnega simbola ne menjamo takrat, ko nekomu v tujini nekaj ni pogodu. Če jih bomo kdaj menjali, bi jih zato, ker bomo morebiti našli ustreznejše ali ker bi sami trezno začutili, da je to potrebno. Nikoli pa ne v ihti. Nacionalni simboli so trajna znamenja, ki oblikovno, vsebinsko in upodobitveno niso podvržena trenutnim tržnim smernicam. In tega se moramo vsi zavedati. Pot do simbola, ki ga narod ponotranji in sprejme, je po navadi dolga.« Da se s spremembo zastave ne mudi, meni tudi predsednik vlade Janez Janša.

O predlogu zastave sicer ne more odločati vlada. Zastava je definirana v 6. členu ustave, kjer je napisano, kakšna je in mora po ustavi biti zastava. Lahko pa postopek za spremembo ustave po 168. členu začne 30.000 volivcev, kar pomeni, da se o zastavi izjasnijo državljani na referendumu. A zdi se, da v vseh letih predlog po spremembi ustave v državi ni imel večje podpore.

Pojavile so se ideje, kakšna bi bila lahko videti spremenjena slovenska zastava

Na spletnih omrežjih se je v enem dnevu nabralo malo morje predlogov, kakšna bi bila lahko videti spremenjena slovenska zastava. Nekatere rešitve so bolj posrečene, druge manj. Kaj o njih meni strokovnjak Hribovšek?

Nekaj predlogov državljanov za spremembo slovenske zastave. FOTO: Zaslonski posnetek,

»Belo-modro-zelena zastava je slaba ideja, ker se približa kombinacijam Sierre Leone, poljskega Kępna in podobno. Vztrajanje pri premajhnem grbu ne reši ničesar, ker je ta eden od vzrokov trenutne neizrazitosti. Navpične barvne proge so morda rešitev, ampak pogojna. Zastava s srcem je zastava Občine Zreče. Morda ni slaba rešitev vojaška pomorska zastava Slovenije na premcu (belo-modro-rumena brez grba).« Je pa dal vedeti, da med njimi ni zmagovalne ideje, na katero še čakamo.

Leta 2003 je država na natečaju za predlog nove zastave s prvim mestom nagradila zastavo avtorja Dušana Jovanoviča iz Kopra, ki je bil takrat nagrajen s skoraj štirimi milijoni tolarji. In pri tem je tudi ostalo.

Zmagovalni predlog avtorja Dušana Jovanoviča. FOTO: Zaslonski posnetek

»Zastava Slovenije je nastala v naglici burnega obdobja tik pred osamosvojitvijo in doživela krvavi krst med osamosvojitveno vojno, ko nas je predstavljala na bojnem polju. Z zastavo označujemo tudi suverenost nad svojim ozemljem. V ustavo smo zapisali, da je zastava države belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije, kar dejansko pomeni, da je temelj državne zastave zgodovinska zastava slovenskega naroda, ki je nastala burnega leta 1848 v stari Avstriji.« Aleksander Hribovšek

Kaj o slovenski zastavi menite vi? Se je moramo sramovati in kar najhitreje zamenjati ali biti ponosni nanjo in je ne teptati?

