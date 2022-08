Slovenska zakonca nad nemškega velikana, na koncu jima je moral popustiti

V zadnjem času je moč po raznih portalih in medijih prebrati številne zgodbe o odpovedanih in prestavljenih poletih ter o zamudah prtljage, pa tudi o izgubi kovčkov, ki enostavno nikoli več ne najdejo svojega lastnika. Na našem sestrskem portalu Mična smo poročali o zgodbi naše bralke (Nočna mora bralke na dopustu – nikar ne ponovite te napake), ki je ostala brez kovčka, polnega stvari, in tako ves dopust preživela v pričakovanju. Žal zaman.

Nekateri imajo več sreče. Iz Evropskega potrošniškega centra Slovenija (EPC) so nam zaupali, da so pred kratkim pomagali slovenskemu potrošniku, ki je pri nemški letalski družbi naletel na težave.

Zgodba gre takole: njegova in ženina prtljaga sta na cilj prispeli z zamudo, naslednji dan: »Potrošnika sta ob pristanku in spoznanju, da njune prtljage ni, odšla v trgovine in nakupila novo kozmetiko in potrebna oblačila v vrednosti 900 evrov.« Od prevoznika sta zato zahtevala povračilo nastalih izdatkov, vendar se ta po začetnem odzivu na njune prošnje kasneje ni več odzival.

Po pomoč sta se zato obrnila na EPC Slovenija, ta pa je prek evropske mreže potrošniških centrov njuno pritožbo posredoval na nemški EPC: »Nemški kolegi so posredovali pri prevozniku in se na ta način poskušali dogovoriti za mirno in izvensodno rešitev nastale situacije. Posredovanje je bilo uspešno, saj se je po posredovanju prevoznik odzval in potnikoma povrnil polovico stroškov vrhnjih oblačil, spodnjega perila, obutve in drugih predmetov ter nadomestilo za kozmetiko v celoti.«

Nauk zgodbe? Ne obupajte, ampak vztrajajte!

