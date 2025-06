Slovenska vplivnica o življenju na štirih kolesih: poznam grozljive zgodbe z uspavalnim plinom (VIDEO)

Klara Avsenik Žagar je popotnica, fotografinja, digitalna nomadka in magistra psihologije, ki se skupaj s partnerjem Klemnom naokoli vozi s kombijem, ki sta ga poimenovala Piči Miško. V kombiju je vsak dan lahko drugačen – od lokacije do tehničnih izzivov, saj je vozilo hkrati dom. Prav tako sta bolj povezana z naravo, saj večino časa preživita zunaj.

V iskrenem pogovoru je razkrila, kako sta se z možem lotevala vprašanja varnosti med življenjem v kombiju – od občutka varnosti, ki jima ga je dajal pes, do premišljenega izbiranja parkirnih mest in paranoje pred vlomi. Dotakneta se tudi strašljivih zgodb o uspavalnem plinu, ki so sicer redke, a realne – zato sta previdna, a ne dovolita, da bi ju strah ustavil pri raziskovanju sveta na štirih kolesih. Z možem se že pripravljata na novo avanturo, na katero ju bo popeljal njun Piči Miško.

Klara Avsenik Žagar je skupaj z možem prenovila kombi, v katerem sta živela kar osem mesecev. V podkastu razkrije, kako je potekala njegova prenova. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist

