Slovenska vojska na pomoč zdravstvenim delavcem

Pri zdravljenju in negi covidnih bolnikov bo pomagala tudi Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi. Ob naraščanju števila hospitaliziranih je namreč trenutno največji problem pomanjkanje kadra. Možnosti za prerazporejanje zdravstvenega osebja na covidne oddelke so praktično že izčrpali, pri oskrbi bolnikov pomagajo študenti in prostovoljci.

Slovenska vojska bo vzpostavila štiri skupine za pomoč, v vsaki bo do pet ljudi, in sicer diplomirana medicinska sestra ali zdravstvenik, zdravstveni tehnik, vojaški bolničar ter dva bojna reševalca.

Ekipo Slovenske vojske, ki jo sestavljajo vojaški bolničar ter diplomirana in srednja medicinska sestra, med drugim danes pričakujejo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer pomoč dobivajo tudi iz drugih zdravstvenih zavodov, od koncesionarjev in zasebnikov. Že zdaj jim pomaga okoli 230 študentov zdravstvene nege in okoli 40 študentov medicine, odzvali so se tudi prostovoljci Rdečega križa.

Novi covidni oddelek

Kot pojasnjujejo v UKC Ljubljana, kjer so v ponedeljek odprli dodatni covidni oddelek v bolnišnici Petra Držaja, pa glavnino bremena nosijo zdravstveni delavci UKC, pri čemer kader za oskrbo covidnih bolnikov zagotavljajo predvsem na račun opuščanja ostalih programov. Podobno pa je tudi v drugih bolnišnicah.

Minister za zdravje Janez Poklukar je konec preteklega tedna pojasnil, da se ob Rdečem križu in vojski za pomoč dogovarjajo tudi s civilno zaščito ter srednjimi šolami. Odziv študentov je v ponedeljek označil za »več kot dober«. Točno število študentov, ki pomagajo v bolnišnicah, pa bo predvidoma predstavil na današnji novinarski konferenci.

Po podatkih, ki jih je vlada objavila v ponedeljek, v bolnišnicah zdravijo 1.008 covidnih bolnikov, na oddelkih intenzivne nege 229, kar je največ od začetka epidemije covida 19. Po Poklukarjevih besedah je bilo v ponedeljek na voljo 234 intenzivnih covidnih postelj, v bolnišnicah pa potekajo priprave, da bi jih skupno vzpostavili okoli 290.

»Če danes nehajo rasti številke pozitivnih v populaciji, se bodo intenzivne kapacitete polnile še naslednjih 14 dni,« je opozoril minister. Po zadnji napovedi Instituta Jožef Stefan (IJS), ki je ocenil, da je epidemija »predvidoma dosegla vrh četrtega vala«, bo na intenzivnih oddelkih predvidoma več kot 250 covidnih bolnikov, verjetno pa jih ne bomo presegli 300.