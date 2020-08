Slovenska voda, ki je v Evropi ne smejo prodajati, navdušuje Američane

Slovenska mineralna voda Roi, ki jo polnijo v rogaških vrelcih, je navdušila ameriška igralcain. Effron, ki navdušuje s svojo najnovejšo dokumentarno oddajo Down to Earth na Netflixu, je gostil vodnega somelierja, ki je zvezdnikoma med drugim postregel z minerali bogato slovensko vodo, ki je v preteklosti že dobila kar nekaj nagrad in priznanj.Zacu in Anni je povedal, da bosta okusila vodo, ki jo je skoraj nemogoče dobiti in da sta ena redkih, ki imata dostop do nje.»Voda ima toliko mineralov, da jih lahko včasih celo vidite s prostim očesom,« je opisal in dodal, da v nobeni drugi mineralni vodi ni prisotnega toliko magnezija kot v vodi Roi. »To ni za hidracijo, to je pravzaprav zdravilo,« je še dejal somelier.Kaj o degustiranju vode v Netflixovem dokumentarcu smo povprašali tudi proizvajalce vode Roi.nam je pojasnil, da s priznanim vodnim sommelierjem Martinom Reisem sodelujejo že več let. »Je velik oboževalec mineralne vode ROI – Roitschocrene. V znanih oddajah in ob degustacijah jo redno ponudi gostom ter pri tem ne pozabi poudariti njene unikatnosti. Mineralna voda ROI, ki velja za vodo, z magnezijem najbogatejšo na svetu, je za svoje druge kvalitete prejela že več mednarodnih nagrad. Uvršča se v sam vrh mineralnih vod. Ustvarjalci oddaje so nas kontaktirali o dovoljenju za predstavitev blagovne znamke ROI. Kot mnoge, je ROI navdušil tudi Zac Efrona, Anno Kendrik in ostale, kar le potrdi odličnost našega produkta. Žal pa naša država na vse načine skuša onemogočiti blagovno znamko ROI in s tem prodajo te odlične mineralne vode v Sloveniji in Evropi,« ja pojasnil Pšeničnik.Lastnik hotelov Sava Rogaškavode Roi v Sloveniji in Evropi ne sme tržiti, saj se naj bi se iz te iste vrtine črpal tudi vsem dobro znani Donat Mg, a Pšeničnik pravi, da ne gre za isti vodni vir in da se vodi bistveno razlikujeta po vsebnosti magnezija. Za pol litra te vode je treba odšteti skoraj 50 evrov, zaradi česar je uvrščena tudi med najdražje vode.