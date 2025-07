Slovenska vlada izraelska ministra razglasila za nezaželeni osebi

Vlada je na današnji seji sprejela ukrep, da izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasi za nezaželeni osebi, je sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ministra po mnenju vlade z genocidnimi izjavami spodbujata nasilje in hude kršitve človekovih pravic Palestincev.

Slovenija z ukrepom o razglasitvi dveh ministrov za nezaželeni osebi dela nov korak v EU, ki ga ni naredila še nobena država, je dejala ministrica in dodala, da so v pripravi tudi drugi nacionalni ukrepi. »To je pritisk na izraelsko vlado, verjamem, da ga bomo sposobni v Sloveniji samozavestno nadaljevati, če se razmere v Gazi ne izboljšajo,« je poudarila. Vlada je v sporočilu za javnost navedla, da je na današnji seji sprejela izhodišča za sprejetje ukrepov proti ministroma in da "z ukrepom namerava Republika Slovenija ministra razglasiti za nezaželeni osebi". »Gre za ministra, ki s svojimi genocidnimi izjavami spodbujata skrajno nasilje in hude kršitve človekovih pravic Palestincev. Javno zagovarjata širitev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, prisilne izselitve Palestincev in pozivata k nasilju zoper civilno palestinsko prebivalstvo,« še piše v izjavi.

Izraelska ministra s svojimi dejanji in stališči po mnenju vlade spodbujata etnično čiščenje Zahodnega brega in Gaze. Takšna dejanja so v nasprotju s svetovalnim mnenjem Meddržavnega sodišča (ICJ) iz julija lani o politikah in praksah Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih, vključno z vzhodnim Jeruzalemom.

Ukrep vlade sledi torkovemu srečanju na ravni EU, kjer zunanji ministri niso dosegli dogovora o ukrepanju proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic. Premier Robert Golob je že pred tem srečanjem dejal, da bo Slovenija ukrepala skupaj z drugimi podobno mislečimi članicami, če ukrepov proti Izraelu ne bo sprejela unija.

Fajon se je danes v izjavi obregnila ob nedavni sporazum EU z Izraelom o krepitvi dobav humanitarne pomoči v Gazo, ki ga je najavila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas, rekoč da ta v praksi ne deluje. Spomnila je na številne Palestince, ki so bili v zadnjih tednih ubiti, medtem ko so čakali na pomoč, kot tudi na izraelski načrt za razselitev celotnega prebivalstva Gaze na območje Rafe na skrajnem jugu enklave.

»Jaz sem v torek tudi vodjo evropske diplomacije pozvala, naj Evropska komisija pripravi konkretne predloge - za zdaj na žalost politične volje ni,"«je dodala Fajon, ki edino možnost za mir vidi v rešitvi dveh držav.

Sankcije proti Ben-Gviru in Smotriču so sredi junija že sprejele Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Združeno kraljestvo in Norveška. Zunanji ministri peterice držav so oba izraelska ministra v skupni izjavi obtožili spodbujanja nasilja nad Palestinci na Zahodnem bregu. Gaze pri tem niso omenjali.

Napadi na Palestino, pa tudi Libanon, Sirijo, Jemen in Iran, nezakonito naseljevanje zasedenih ozemelj ter omejevanje dobav humanitarne pomoči v Gazo so sicer v skladu s trenutnimi politikami izraelske vlade na čelu s premierjem Benjaminom Netanjahujem, a sta omenjena ministra v svojih stališčih in predlogih še bolj radikalna. Smotrič tudi sam živi v eni od nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu.