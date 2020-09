Vinarska ‘vojna‘ s Hrvati: »Hrvaški politiki znajo bolje komunicirati«

Tadej Štoka. FOTO: Mediaspeed

Večjih posledic ne bi smelo biti

Sodišče EU je pred dnevi, ker je ta Hrvaški podelila izjemo pri uporabi imena teran. Hrvaška bo lahko še naprej uporabljala ime teran na svojih etiketah. Med vinarji kakšnega večjega razburjenja zaradi tega sicer ni zaznati.Preberite tudi:Nekdanji kmetijski minister(SD) je v odzivu dejal, da teran ostaja slovensko vino in da bodo hrvaški vinarji še naprej lahko označevali sorto vinske trte in nikakor ne vina,(SLS) pa je ocenil, da gre za še en diplomatski poraz Slovenije s Hrvaško. Podobno meni tudiiz Vina Štoka, ki sicer take odločitve sodišča ni pričakoval, je pa sumil, da se ne bo izšlo po slovenskih notah. Razlog za to vidi v tem, da je bil minister Židan »premalo vztrajen in odločen. Videli so, da se minister premalo zavzema, in se odločili po svoje. To je politična odločitev. Hrvaški politiki so močni v Bruslju in znajo bolje komunicirati. Premalo vztrajnosti je bilo, že v začetku. Židan bi moral malo bolj vztrajati, biti bolj odločen. Mislil je, da bo šlo to z levo roko skozi.« Meni, da je bil pristop Slovenije nekaj v smislu, »da imamo teran, da ga ne morejo vzeti … da smo mi že zmagali in da nimajo kaj.«Preberite tudi:Prepričan je, da bi bila odločitev sodišča drugačna, če bi bila na mestu Slovenije na primer Francija, a dodaja: »Resda smo majhni, a smo postali v svetu prepoznavni. Nismo Italija, Francija, Španija, smo tam nekje kot Hrvaška, če nismo še bolj prepoznavni, ker imamo velike vinarje, ki izvažajo vina in so prepoznavni po vsem svetu.«Po odločitvi sodišča ga je poklicalo nekaj strank, ki so mu v šali rekle, da smo izgubili teran. »Pa sem rekel, da mi imamo še vedno teran. Prodaja se ni ustavila, prej da prodamo še kaj več. Vsaka omemba terana je nam v plus. To je zastonj reklama,« v smehu pravi Štoka. Glede (ne)odziva politike na sodbo pa meni, da »se niso ukvarjali s tem, se ne obremenjujejo, jih ne briga. Vse je bilo tiho, tako bolj z levo roko.«»V Ameriki imamo distributerja, ki ve, da se to dogaja. Povedal je, da njihovi kupci tega sploh ne vedo, jih ne zanima, poznajo Štoka teran,« poudarja, da tudi v tuji zaradi sodbe ne bi smelo biti kakšnih večjih posledic, razen morda med kupci v trgovini. »Tisti, ki se spozna, bo vedel, da je teran slovenski, na Krasu, tisti, ki se pa ne bo spoznal, bo pa vzel hrvaško steklenico. Ko bo pil, bo pa videl, da to ni slovenski teran, se razlikuje po ekstraktu, aromi, barvni kislini. Ista trta, različno vino.« Štoka poudarja, da škode zaradi sodbe ne bo. Da bi se Slovenija pritožila na odločitev sodišča, se mu ne zdi smiselno: »Nimamo kaj. Oni imajo istrski teran, tako kot so ga imeli vedno, mi imamo kraški teran. Brez zveze se je ukvarjati s tem. Že takrat bi morali napisati istrski teran, da se ne bi 'zajebavali' s Hrvati.«, direktor Vinakoper, je odločitev sodišča pričakoval, pričakovan je bil tudi odziv v Sloveniji, kjer kakšnega pretiranega razburjenja zaradi tega ni bilo zaznati. »Za Kras verjamem, da je to negativna novica, saj je za tamkajšnje vinarje teran zelo pomemben. Za ostale vinarje pa ta odločitev ne bo imela negativnega vpliva,« pravi Fakin. Tudi po njegovem mnenju je ta zgodba zaključena.