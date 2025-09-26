Slovenska učiteljica iskreno: Včasih sem se tudi zjokala (VIDEO)

V Delovem podkastu Na robu je voditeljica Pija Kapitanovič gostila dolgoletno učiteljico Jožico Frigelj. Spominja se leta 1982, ko je prvič stopila pred razred in pred 32 učenci samozavestno začela svojo pedagoško pot. Letos se je ob začetku šolskega leta poslovila s prvim septembrom in se upokojila. V svoji karieri je prejela številne nagrade, tudi naziv učiteljice leta in državno priznanje za življenjsko delo. Priznala je, da je našla poklic, ki jo je osebnostno izpopolnjeval, čeprav je bilo včasih tudi težko: »Včasih sem se tudi zjokala,« je dejala. Vse pa je odtehtalo, ko so se ji učenci zahvalili ali pa jo objeli.

Današnji otroci niso nemogoči, le drugačni

Frigljeva priznava, da so otroci danes celo bolj pridni kot nekoč, a razmere so drugačne. Podporne službe v šolah so se v desetletjih močno razširile: od ene pedagoginje in psihologinje včasih do cele ekipe strokovnjakov danes. A opozarja na pasti sistema odločb, zahtevani »mirni kotički« v razredu v praksi ne obstajajo, dodatne ure pomoči pa pogosto pomenijo, da otrok zamudi snov pri rednem pouku. »Specialni pedagog bi moral otroku pomagati zgraditi strategije, ne pa nadomeščati pouka,« poudarja.

Učitelj je še vedno tisti, ki drži red

O nasilju v šolah pravi, da ga ni več kot nekoč, le bolj ga opazimo. Današnji otroci so po njenem mnenju celo oropani izkušenj, saj odrasli prehitro rešujemo njihove težave. Staršem sporoča, da odločbe niso bližnjice, temveč spodbuda k več truda. »Če je šola dosledna in ima jasna pravila, se da doseči ogromno. Učitelj pa ostaja tisti, ki verjame, da otrok zmore,« sklene.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na povezavi.