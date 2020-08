Slovenska stroka svari pred neobvladljivo epidemijo

Izginila gripa

Ker se v zadnjem času na spletu pojavljajo zapisi, ki postavljajo pod vprašaj resnost in celo dejanski obstoj covida 19, so se na novinarski konferenci zbrali različni predstavniki medicinske stroke, da bi »razjasnili dvome o tem, ali je koronavirus resna zadeva«.»Svetovni podatki kažejo na to, da je bolezen kužna, predvsem pa z dolgoročnimi posledicami. Ne smemo si zatiskati oči, želimo povedati, da stroka ima informacije, četudi stvar še ni dorečena,« je uvodoma povedal predsednik Slovenske medicinske akademije. Nekateri namreč širijo prepričanje, da gre za neofašizem, jemanje svobode, protiustavne ukrepe ... »Svoboda vsakega je omejena tudi s pravicami drugega. Te ukrepe je predlagala stroka, vlada jih je sprejela na podlagi sodišč. Če bi jih predlagala le stroka, bi gotovo bili ukrepi še ostrejši,« je povedal in še dodal, da lahko zavajanje pripelje do epidemije neobvladljivih razsežnosti.Predstojnik inštituta za mikrobiologijo ljubljanske medicinske fakultete je med drugim omenil zanimiv podatek, kako je konec marca, ko so že veljali številni ukrepi za preprečitev širjenja koronavirusa, torej razkuževanje rok, nošenje zaščitnih mask, razmik ljudi, izginila gripa. »Gotovo bo velika uganka, kaj se bo dogajalo jeseni, zlasti v najmlajši populaciji, za katere sicer virus ni življenjsko ogrožajoč, veliko pa prispevajo k prenosu bolezni. Sproti se bomo učili, kateri ukrepi so najpomembnejši. Treba je ohranjati življenje v čim bolj normalnih razmerah, da delujejo zdravstvo, javno življenje in gospodarstvo. V to od marca vlagamo enormne napore.«Da gre pri številu okuženih po svetu za številke (24 milijonov okuženih, skoraj milijon smrtnih žrtev), ki katerih je treba resno ukrepati, je dejal profesor za infektologijo na medicinski fakulteti. »Podatki kažejo, da obstajajo tudi dolgoročnejše posledice bolezni, ki niso tako redke.«O sprejetih ukrepih je lahko veliko povedala vodja strokovne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje. »Trenutno imamo sorazmerno dobro situacijo glede hudo bolnih, se pa počasi polnijo običajni oddelki. To je pričakovano glede na število okuženih in starostno skupino, ki je mlajša.«Povedala je tudi, da strokovna skupina vladi podajala precej stroge predloge, predlog, da prepove prehajanje prek Hrvaške meje, je podala že veliko prej, preden ga je vlada dejansko uresničila. »Vlada nam vedno ne sledi, gre za širši pogled vpliva na življenje ljudi, kar seveda razumemo. Nikoli pa se ni zgodilo, da bi vlada želela uvesti strožje ukrepe, vedno je šlo za obratno situacijo.«Poudarila je tudi, da so sprejeti ukrepi uspešno zamejili širjenje virusa. »Kopičijo se analize, da nošenje mask pomembno prispeva k obvladovanju epidemije v okolju. Marca smo bili postavljeni v težko situacijo, morali smo ukrepati, maska je bariera. Uvedli smo zahtevo za nošenje mask, četudi je WHO temu še nekako nasprotoval, tudi iz razloga, da bi morebitno pomanjkanje mask privedlo do panike. Danes vidimo, da so maske obvezne v vedno večjem številu držav.«Predsednik komisije RS za medicinsko etikoje med drugim poudaril, da je »covid 19 v nekaj tednih zamajal svet. Govoriti o tem, da ga ni, je enako kot da bi govorili o tem, da je zemlja še vedno ploščata.« Opozoril je na toliko večji potencial virusa, ker se pred tem z njim še nismo srečali. »Ker ogroža celotno našo družbo, je treba družbo obravnavati kot bolnika. Vsak od nas ima pravico, da razpolaga s svojim zdravjem in življenjem, lahko odkloni zdravljenje, pa zaradi tega umre. Vendar pa, ko taka odločitev ogroža življenje drugih, je to nekaj drugega.«Predstavniki medicinske stroke so še opozorili, da ne morejo več poslušati tarnanja ljudi, kako jim je odveč nositi maske, ter tudi opozorili, naj maska za enkratno uporabo ne roma v žep in torbico.