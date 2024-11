Slovenska sodnica pod drobnogledom! Izrael zahteva dokazila o nepristranskosti v zadevi Netanjahu

Izraelski urad vrhovnega državnega tožilca je po poročanju tiskovne agencije Reuters v ponedeljek podal izjavo, v kateri je podvomil o nepristranskosti slovenske sodnice na Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC) Beti Hohler. To bi lahko dodatno zavleklo postopek odločanja o izdaji naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

ICC je Hohlerjevo oktobra imenovalo v tričlanski panel, ki odloča o morebitni izdaji nalogov za prijetje izraelskega premierja Netanjahuja, njegovega donedavnega obrambnega ministra Joava Galanta in treh zdaj že pokojnih voditeljev palestinskega gibanja Hamas, ki so po prepričanju glavnega tožilca ICC Karima Khana odgovorni za zločine na območju Palestine oziroma Izraela.

Hohlerjeva je mesto prevzela od romunske kolegice Iulie Motoc, ki je prosila za menjavo iz zdravstvenih razlogov.

Dvomi o nepristranskosti

Urad vrhovnega tožilca v Izraelu je v pismu, o katerem je v sredo poročal Reuters, podvomil o nepristranskosti Hohlerjeve, ker je pred imenovanjem na mesto sodnice delala v uradu tožilca.

Izrael zato od Hohlerjeve zahteva informacije, ki bodo pojasnile, ali obstajajo razlogi za upravičen dvom o njeni nepristranskosti.

Nadalje pismo navaja, da Izrael ne domneva, da njena prejšnja zaposlitev samodejno vzbuja utemeljen sum o pomanjkanju nepristranskosti, a obenem dodaja, da so sodniki tega sodišča priznali, da lahko prejšnje dolžnosti v uradu glede na okoliščine povzročijo sum o nepristranskosti.

Odvetnik Karim Khan pod preiskavo

Tako kot nedavna menjava znotraj panela bi lahko tudi ta zahteva dodatno zavlekla postopek odločanja o izdaji naloga, ki že zdaj traja dlje kot po navadi.

Izrael je že septembra vložil uradni ugovor zoper zahtevo tožilca, ker da sodišče sploh ni pristojno v zadevi in da je Khan kršil njegov statut.

Khan, ki se te dni sooča s preiskavo obtožb o domnevni spolni zlorabi, je izdajo naloga zahteval maja letos. Khan je prepričan, da so Netanjahu, Galant ter trije visoki predstavniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas – Mohamed Deif kot poveljnik brigad Al Kasam, Ismail Hanija kot vodja političnega urada Hamasa in Jahja Sinvar kot vodja Hamasa na območju Gaze – kazensko odgovorni za vojne zločine in zločine proti človeštvu.

Vse tri navedene predstavnike Hamasa je Izrael od takrat ubil.