Na poti je izgubila nekaj sijaja: slovenska smreka je videti takole (VIDEO)

Danes ponoči je v Vatikan prispela 30 metrov visoka smreka iz kočevskih gozdov, ki je stara 75 let in tehta sedem ton. Dopoldne so jo tudi postavili, morali pa jo bodo še okrasiti z okraski, ki so jih prav tako izdelali v Sloveniji. Potem, ko je RTV-jev dopisnik iz Rimaobjavil fotografije postavljanja smreke, so se pod njegovo objavo usuli številni komentarji, saj je smreka videti »oskubljeno« in da »na prvih krošnjah manjkajo iglice«.Smreka je dolga 30 metrov, zato je bil njen prevoz v Vatikan vse prej kot enostaven. Smreka je morala biti pritrjena tako, da je bila dvignjena, saj bi morale njene veje priti na cilj nepoškodovane, a se je, kot kaže, na poti nekoliko zalomilo.A do 5. decembra, ko mora biti smreka okrašena oziroma do 11. decembra, ko bo na vrsti prižig lučk, bo smreka še postala prava lepotica. Kot je pojasnil Petrovec, jo bodo še spravili v red. »Malo je pomečkana, ko pa je bila sirota tri dni povita v ponjavo. Imajo dodatne veje, jih bodo že pripeli. To se menda tako naredi,« so povedali Petrovcu.Smreka bo stala v Vatikanu do 10. januarja. V živo jo lahko občudujete tukaj: