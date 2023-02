Slovenska reševalna ekipa se vrača iz Turčije

Slovenska enota vodnikov reševalnih psov in spremljevalnega osebja se danes vrača v Slovenijo, potem ko so v torek odšli na pomoč prizadetemu prebivalstvu v Turčiji, ki jo je v ponedeljek prizadel hud potres. Ob tem so iz Slovenske karitas sporočili, da so zbrali že več kot 120.000 evrov za pomoč ljudem na prizadetih območjih v Turčiji in Siriji.

Ekipa slovenske civilne zaščite je bila v torek napotena v Turčijo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite, od srede do danes pa je pomagala lokalnemu prebivalstvu s preiskovanjem prostorov, ruševin in objektov, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Enota začasnega sestava civilne zaščite z 11 člani se bo danes vrnila v Slovenijo ob podpori Slovenske vojske in letala Falcon.

Kot je pojasnil vodja enote Blaž Turk, je bilo delo zelo zahtevno. V izjavi, ki so jo na Twitterju objavili pri Upravi RS za zaščito in reševanje, je Turk dodal še, da je bila »slovenska ekipa skozi celotno obdobje zelo motivirana, kljub nekaterim poškodbam psov in manjšim odrgninam reševalcev«.

Slovenska karitas pa je danes sporočila, da se iz srca zahvaljuje vsem Slovencem za do sedaj darovanih 121.985 EVROV za pomoč prizadetim ob potresu v Turčiji in Siriji.