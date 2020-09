Slovenska priljubljena destinacija: boni jeseni, boni pozimi

V jesen stopajo z obogatenimi paketi in ugodnostmi.

Kranjska Gora je tudi jeseni odlična izbira tako za družine kot za pare. FOTO: Nino Verdnik

V Nordijskem centru Planica in podjetju Hit Alpinea poletno sezono zaključujejo nad pričakovanji, a vedo, da se delo ne konča s poletjem. V nov letni čas namreč vstopajo z obogatenimi paketi in ugodnostmi za jesen in zimo. Če boste pri ponudniku letos rezervirali bivanje s turističnim bonom, vam bodo podarili še bon za zimo 2021 (brezplačno bivanje za eno noč ob bivanju vsaj tri noči).Obkrožena z gorami in zelenimi gozdovi je Kranjska Gora odlično izhodišče za raznolike dejavnosti, ki bodo popestrile dogajanje oziroma aktivirale vso družino. V prvi vrsti velja omeniti pohodništvo. Hribolazci se lahko odločite za pohod ali plezanje po zavarovanih plezalnih poteh oziroma feratah, ki tudi neizkušenim približajo nedotakljivi svet alpinistov. Poleg ogromno sprehajalnih poti je na razpolago več kilometrov kolesarskih stez, ki vodijo v sosednji Italijo in Avstrijo, ter številne druge možnosti za preživljanje prostega časa v naravi.Hotelsko ponudbo v Kranjski Gori dopolnjuje pester animacijski program. Animatorji v hotelih Hit Alpinea bodo med drugim poskrbeli za vodeno odkrivanje destinacije z iskanjem skritega zaklada, pohodi z baklami, izleti peš ali s kolesi, ustvarjanjem v različnih delavnicah. Nabor animacijskih dejavnosti med drugim vključuje ponije na obisku (predavanje o konjih, ki mu lahko sledi plačljiva delavnica jahanja), kuhanje marmelade (plačljiva delavnica), iskanje skritega zaklada po Kranjski Gori, Kekčeve krompirjeve igre, peko kruha na tabornem ognju, kostanjev piknik v Oštariji, sprehod z baklami, veliko zabavo za noč čarovnic.Po celodnevnih aktivnostih prijata sprostitev in razvajanje v enem od velnes centrov, ki dopolnjujeta hotelsko ponudbo: Wellness Larix v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora in Sprostitveni center Kompas v hotelu Kompas.Da bodo jutra še popolnejša, se odpravite na gurmanski zajtrk v domačo gostilno Oštarija, kjer boste uživali v pravih lokalnih in domačih dobrotah. Gostilna ima veliko teraso s čudovitim razgledom na Julijske Alpe, omenjeni zajtrk pa je novost v letošnjem letu.