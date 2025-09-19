Slovenska podružnica pod drobnogledom tožilstva: zjutraj je bil kuhar, popoldne diplomirani inženir

Skoraj polovica zaposlenih v mariborski hčerinski družbi nemškega podjetja SSI Schaefer je pooblastila pravno zastopnico, da je zoper podružnico nemške multinacionalke vložila več kot deset ovadb. Skupina 45 zaposlenih družbi očita, da je med letoma 2014 in 2020 sistematično ponarejala dokumentacijo za delavce, napotene na delo v tujino.

Med dokumenti, s katerimi zastopnica oškodovanih, odvetnica Špela Mesesnel dokazuje nepravilnosti, so plačilne liste, aneksi A1, ki bi jih morali podpisovati napoteni delavci, a so jih namesto njih podpisovale kar administratorke v podjetju. Policiji in tožilstvu je dobavila tudi fiktivno ustvarjene potne naloge, zdravniška spričevala, diplome, povabilna pisma in vizume za Združene države Amerike ter ponarejena potrdila o usposobljenosti. Cilj ponarejanja je tujim oblastem in naročnikom dokazati, da imajo delavci ustrezne plače in kompetence, da bi sploh dobili dovoljenja za delo in prevzeli velike projekte. Skupni znesek oškodovanja cenijo na več milijonov evrov.

Odvetnica Špela Mesesnel zastopa 45 delavcev SSi Schaefer. Foto: osebni arhiv

O znesku plače se je vodstvo podjetja z vsakim delavcem dogovorilo ustno, razliko med ustno dogovorjenim zneskom in zapisanim v pogodbi o zaposlitvi, ki je bil precej nižji, so krili tako, da so pisali potne naloge za poti, ki jih ni bilo. »To smo počeli zato, da bi podjetje plačalo manj davka,« nam je povedala nekdanja uslužbenka v mariborski družbi, ki je priznala sodelovanje pri prirejanju in ponarejanju dokumentacije in so jo o tej zadevi zaslišali tudi na policiji in tožilstvu. Sporne prakse so našo sogovornico, ki želi ostati anonimna, začele motiti na začetku 2018., ko je morala po navodilu nadrejenih namesto delavcev podpisovati tako imenovane anekse A1 za napotitev na delo v tujino. »Aneksov nismo smeli dati delavcem, da ne bi videli, kakšna je njihova urna postavka v resnici,« pravi.

44 EVROV DNEVNICE delavci niso nikoli videli.

Mateja Miklavc, nekdanja zaposlena v administraciji Schaeferja v Mariboru, nam je na konkretnem primeru pojasnila, da je podjetje naročniku v Švici zaračunalo 44 evrov na dan za dnevnico za vsakega tja napotenega delavca, delavec pa tega denarja nikoli ni videl. »Ponarejala sem diplome, potrdila o varnosti pri delu, zdravstvena spričevala, potrdila o usposabljanju, anekse A1. Delavci so prišli v podjetje, imeli so voljo za delo, niso pa bili usposobljeni. Direktorja sem vprašala, kako si to predstavlja, ljudje morajo na neko usposabljanje. Pa je rekel: 'Jaz jih ne bom tri mesece plačeval in na suhi plači gledal, da bodo v zrak gledali. Oni gredo na teren, se bodo na terenu naučili delati, mi bomo pa tačas pripravili papirje.' Zjutraj je bil kuhar, popoldne pa diplomirani inženir strojništva,« nam je pojasnila Miklavčeva.

Izgubil za eno hišo denarja

Uroš Čuček, ki je v podjetju delal dobrih sedem let, je na začetku 2022. iz podjetja odšel. Ko je prišel v podjetje, je bil plačan sedem evrov za uro, kmalu pa je v pogovorih s sodelavci iz podružnice istega podjetja v Avstriji izvedel, da avstrijski kolegi poleg osnovne plače dobijo izplačane še dnevnice, nadure, nočno delo, delo na višini in potne stroške. Kako bi odnos podjetja do v tujino napotenega delavca moral biti urejen in kako narobe so vse počeli doma, je spoznal šele, ko je odšel iz mariborskega podjetja na delo k tekmecu v Avstrijo. »Če pa čez palec seštejem vse, kar bi v sedmih letih moral dobiti plačano, pa nisem, to znese okoli 300.000 evrov. To je za kar lepo hišo, 140 kvadratnih metrov veliko,« je prepričan.

Uroš Čuček je ocenil, da bi mu družba morala izplačati okoli 300.000 evrov, če bi mu vrnili vse, kar bi moral dobiti. FOTO: N. M./Delo

Odvetnica Mesesnelova je v zadnjih petih letih vložila več kot deset kazenskih ovadb, v katerih vodilnim v mariborski družbi Schaefer očita ponarejanje listin, utajo davka, zlorabo položaja in oškodovanje temeljnih pravic delavcev. Tudi v Nemčiji je poiskala pravno pomoč, zato sporne prakse slovenske družbe preiskuje tudi nemška davkarija in maja letos je bila tudi v Nemčiji vložena ovadba za ponarejanje listin.

Po zagotovilih Mesesnelove družba še vedno ne plačuje delavcev tako, kot bi jih morala, zato je letos vložila novo kazensko ovadbo. Odvetnica je poudarila, da so ji zastopniki SSi Schaefer v Nemčiji na enem od sestankov na temo poravnave obljubili, da bodo v podjetju oblikovali rezervacije in plačali, kar delavcem pripada. Podjetje je opravilo notranje preiskave očitanih nepravilnosti in odgovorne razrešilo, do plačila oškodovanja pa ni prišlo. Tako slovenska hčerinska kot matična družba SSI GmbH v Nemčiji od razrešitve odgovornih, prokuristke Sabine Vrešak in direktorja Dušana Lešnika, zavračata stike z odvetnico.

Predkazenski postopek

Vodstvo družbe v Mariboru smo zaprosili za komentar, a so nam pojasnili, da nihče od vodilnih »ni fizično prisoten« oziroma da ne morejo pravočasno zagotoviti odgovora.

Na mariborskem tožilstvu pa so nam pojasnili, da je bil proti dvema fizičnima osebama pri Okrajnem sodišču v Mariboru vložen obtožni predlog 29. maja 2023. Za prvo fizično osebo izhaja očitek storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin v sostorilstvu, v zvezi z drugo fizično osebo pa tudi očitek kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin in kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Prva fizična oseba je bila po sklenjenem sporazumu o priznanju krivde iz letošnjega 17. junija po opravljeni glavni obravnavi 3. julija spoznana za krivo in ji je bila izrečena pogojna obsodba leto dni zapora v preizkusni dobi dveh let. Sodba je pravnomočna. »Za drugo fizično osebo je pri naslovnem sodišču za 15. oktobra razpisana glavna obravnava,« pravijo na tožilstvu.

V zvezi z nepravilnostmi in neplačevanjem delavcev v družbi pa je v teku predkazenski postopek proti več fizičnim osebam, zato podrobnosti zadeve še niso znane.