  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

ENA KRIVDO PRIZNALA

Slovenska podružnica pod drobnogledom tožilstva: zjutraj je bil kuhar, popoldne diplomirani inženir

Ponarejali in množično oškodovali delavce, ena od obtoženih krivdo priznala.
To je sedež slovenske podružnice nemške multinacionalke SSi Schaefer v Mariboru, ki svoje delavce napotuje na delo po vsem svetu. Foto: Mediaspeed.net

To je sedež slovenske podružnice nemške multinacionalke SSi Schaefer v Mariboru, ki svoje delavce napotuje na delo po vsem svetu. Foto: Mediaspeed.net

Odvetnica Špela Mesesnel zastopa 45 delavcev SSi Schaefer. Foto: osebni arhiv

Odvetnica Špela Mesesnel zastopa 45 delavcev SSi Schaefer. Foto: osebni arhiv

Uroš Čuček je ocenil, da bi mu družba morala izplačati okoli 300.000 evrov, če bi mu vrnili vse, kar bi moral dobiti. FOTO: N. M./Delo

Uroš Čuček je ocenil, da bi mu družba morala izplačati okoli 300.000 evrov, če bi mu vrnili vse, kar bi moral dobiti. FOTO: N. M./Delo

To je sedež slovenske podružnice nemške multinacionalke SSi Schaefer v Mariboru, ki svoje delavce napotuje na delo po vsem svetu. Foto: Mediaspeed.net
Odvetnica Špela Mesesnel zastopa 45 delavcev SSi Schaefer. Foto: osebni arhiv
Uroš Čuček je ocenil, da bi mu družba morala izplačati okoli 300.000 evrov, če bi mu vrnili vse, kar bi moral dobiti. FOTO: N. M./Delo
Novica Mihajlović
 19. 9. 2025 | 08:10
A+A-

Skoraj polovica zaposlenih v mariborski hčerinski družbi nemškega podjetja SSI Schaefer je pooblastila pravno zastopnico, da je zoper podružnico nemške multinacionalke vložila več kot deset ovadb. Skupina 45 zaposlenih družbi očita, da je med letoma 2014 in 2020 sistematično ponarejala dokumentacijo za delavce, napotene na delo v tujino.

Med dokumenti, s katerimi zastopnica oškodovanih, odvetnica Špela Mesesnel dokazuje nepravilnosti, so plačilne liste, aneksi A1, ki bi jih morali podpisovati napoteni delavci, a so jih namesto njih podpisovale kar administratorke v podjetju. Policiji in tožilstvu je dobavila tudi fiktivno ustvarjene potne naloge, zdravniška spričevala, diplome, povabilna pisma in vizume za Združene države Amerike ter ponarejena potrdila o usposobljenosti. Cilj ponarejanja je tujim oblastem in naročnikom dokazati, da imajo delavci ustrezne plače in kompetence, da bi sploh dobili dovoljenja za delo in prevzeli velike projekte. Skupni znesek oškodovanja cenijo na več milijonov evrov.

Odvetnica Špela Mesesnel zastopa 45 delavcev SSi Schaefer. Foto: osebni arhiv
Odvetnica Špela Mesesnel zastopa 45 delavcev SSi Schaefer. Foto: osebni arhiv

O znesku plače se je vodstvo podjetja z vsakim delavcem dogovorilo ustno, razliko med ustno dogovorjenim zneskom in zapisanim v pogodbi o zaposlitvi, ki je bil precej nižji, so krili tako, da so pisali potne naloge za poti, ki jih ni bilo. »To smo počeli zato, da bi podjetje plačalo manj davka,« nam je povedala nekdanja uslužbenka v mariborski družbi, ki je priznala sodelovanje pri prirejanju in ponarejanju dokumentacije in so jo o tej zadevi zaslišali tudi na policiji in tožilstvu. Sporne prakse so našo sogovornico, ki želi ostati anonimna, začele motiti na začetku 2018., ko je morala po navodilu nadrejenih namesto delavcev podpisovati tako imenovane anekse A1 za napotitev na delo v tujino. »Aneksov nismo smeli dati delavcem, da ne bi videli, kakšna je njihova urna postavka v resnici,« pravi.

44 EVROV DNEVNICE delavci niso nikoli videli.

Mateja Miklavc, nekdanja zaposlena v administraciji Schaeferja v Mariboru, nam je na konkretnem primeru pojasnila, da je podjetje naročniku v Švici zaračunalo 44 evrov na dan za dnevnico za vsakega tja napotenega delavca, delavec pa tega denarja nikoli ni videl. »Ponarejala sem diplome, potrdila o varnosti pri delu, zdravstvena spričevala, potrdila o usposabljanju, anekse A1. Delavci so prišli v podjetje, imeli so voljo za delo, niso pa bili usposobljeni. Direktorja sem vprašala, kako si to predstavlja, ljudje morajo na neko usposabljanje. Pa je rekel: 'Jaz jih ne bom tri mesece plačeval in na suhi plači gledal, da bodo v zrak gledali. Oni gredo na teren, se bodo na terenu naučili delati, mi bomo pa tačas pripravili papirje.' Zjutraj je bil kuhar, popoldne pa diplomirani inženir strojništva,« nam je pojasnila Miklavčeva.

Izgubil za eno hišo denarja

Uroš Čuček, ki je v podjetju delal dobrih sedem let, je na začetku 2022. iz podjetja odšel. Ko je prišel v podjetje, je bil plačan sedem evrov za uro, kmalu pa je v pogovorih s sodelavci iz podružnice istega podjetja v Avstriji izvedel, da avstrijski kolegi poleg osnovne plače dobijo izplačane še dnevnice, nadure, nočno delo, delo na višini in potne stroške. Kako bi odnos podjetja do v tujino napotenega delavca moral biti urejen in kako narobe so vse počeli doma, je spoznal šele, ko je odšel iz mariborskega podjetja na delo k tekmecu v Avstrijo. »Če pa čez palec seštejem vse, kar bi v sedmih letih moral dobiti plačano, pa nisem, to znese okoli 300.000 evrov. To je za kar lepo hišo, 140 kvadratnih metrov veliko,« je prepričan.

Uroš Čuček je ocenil, da bi mu družba morala izplačati okoli 300.000 evrov, če bi mu vrnili vse, kar bi moral dobiti. FOTO: N. M./Delo
Uroš Čuček je ocenil, da bi mu družba morala izplačati okoli 300.000 evrov, če bi mu vrnili vse, kar bi moral dobiti. FOTO: N. M./Delo

Odvetnica Mesesnelova je v zadnjih petih letih vložila več kot deset kazenskih ovadb, v katerih vodilnim v mariborski družbi Schaefer očita ponarejanje listin, utajo davka, zlorabo položaja in oškodovanje temeljnih pravic delavcev. Tudi v Nemčiji je poiskala pravno pomoč, zato sporne prakse slovenske družbe preiskuje tudi nemška davkarija in maja letos je bila tudi v Nemčiji vložena ovadba za ponarejanje listin.

Po zagotovilih Mesesnelove družba še vedno ne plačuje delavcev tako, kot bi jih morala, zato je letos vložila novo kazensko ovadbo. Odvetnica je poudarila, da so ji zastopniki SSi Schaefer v Nemčiji na enem od sestankov na temo poravnave obljubili, da bodo v podjetju oblikovali rezervacije in plačali, kar delavcem pripada. Podjetje je opravilo notranje preiskave očitanih nepravilnosti in odgovorne razrešilo, do plačila oškodovanja pa ni prišlo. Tako slovenska hčerinska kot matična družba SSI GmbH v Nemčiji od razrešitve odgovornih, prokuristke Sabine Vrešak in direktorja Dušana Lešnika, zavračata stike z odvetnico.

Predkazenski postopek

Vodstvo družbe v Mariboru smo zaprosili za komentar, a so nam pojasnili, da nihče od vodilnih »ni fizično prisoten« oziroma da ne morejo pravočasno zagotoviti odgovora.

Na mariborskem tožilstvu pa so nam pojasnili, da je bil proti dvema fizičnima osebama pri Okrajnem sodišču v Mariboru vložen obtožni predlog 29. maja 2023. Za prvo fizično osebo izhaja očitek storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin v sostorilstvu, v zvezi z drugo fizično osebo pa tudi očitek kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin in kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Prva fizična oseba je bila po sklenjenem sporazumu o priznanju krivde iz letošnjega 17. junija po opravljeni glavni obravnavi 3. julija spoznana za krivo in ji je bila izrečena pogojna obsodba leto dni zapora v preizkusni dobi dveh let. Sodba je pravnomočna. »Za drugo fizično osebo je pri naslovnem sodišču za 15. oktobra razpisana glavna obravnava,« pravijo na tožilstvu.

V zvezi z nepravilnostmi in neplačevanjem delavcev v družbi pa je v teku predkazenski postopek proti več fizičnim osebam, zato podrobnosti zadeve še niso znane. 

Več iz teme

zloraba zaposlenihponarejanjeoškodovanje delavcev
ZADNJE NOVICE
09:40
Kronika  |  Doma
PRAVNOMOČNA

15 let mučenja: Slovenka, ki jo je očim spolno zlorabljal dve leti, le dočakala sodni epilog

Prihajal je v njeno sobo, kjer jo je otipaval in jo vabil tudi v posteljo. Če se je uprla, jo je očim udaril.
19. 9. 2025 | 09:40
09:30
Ona  |  Stil
DOM

Kaj narediti, da bo otroška soba urejena? Tu je nekaj nasvetov

Pomaga že nekaj manjših prilagoditev; postelja naj ima predale, pohištvo naj bo večnamensko.
19. 9. 2025 | 09:30
09:29
Novice  |  Slovenija
BO 14. PLAČA ZA VSE ALI NE?

Pomurski podjetnik Pavlinjek razburil nosečnice in delavce: ne bi jim dal božičnice

Vladni predlog je kritiziral pomurski podjetnik Štefan Pavlinjek. Na njegovo izjavo so se usuli komentarji državljanov.
19. 9. 2025 | 09:29
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
09:16
Ona  |  Stil
OBRATI

Novi CLA s tehnologijo EQ

Električna limuzina z izjemno hitrim polnjenjem; do konca leta bo na voljo tudi hibridni bencinar.
19. 9. 2025 | 09:16
09:09
Polet
NARAVNO

Detoks jeter brez dragih pripravkov: čudežna moč rozin

Kako očistiti jetra na naraven način? Preprost recept z rozinami vedno deluje.
Miroslav Cvjetičanin19. 9. 2025 | 09:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki