Slovenska podjetja odhajajo v tujino

SPIRIT Slovenija vabi podjetja, da predstavite svoje izdelke in rešitve novim poslovnim partnerjem in spoznate najnovejše trende na področjih medicinske opreme in zdravstvene oskrbe, povezljivosti in mobilnih komunikacij ter vesoljskih tehnologij.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija, javna agencija