Slovenska podjetja med največjimi uporabniki umetne inteligence v Evropi

Vse večja uporaba umetne inteligence v Združenih državah Amerike še naprej negativno vpliva na trg dela v panogi informacijske tehnologije (IT), pri čemer se stopnja brezposelnosti v tem ključnem sektorju povečuje. Število brezposelnih strokovnjakov s področja IT se je z 98.000 decembra lani povečalo na 152.000 januarja letos.

Stopnja brezposelnosti se je v panogi IT v ZDA v mesecu dni zvišala za 1,8 odstotne točke na 5,7 odstotka, kolikor je znašala januarja letos. To je posledica vse večjega zanašanja na avtomatizacijo in uporabo tehnologij umetne inteligence.

Znotraj panoge IT se sicer ukinjajo delovna mesta, ki so rutinska in vsakdanja, kot so sestavljanje poročil ali pisarniška opravila.

Na prvem mestu Danska

Uporabo umetne inteligence smo sicer z odprtimi rokami pozdravili tudi v Sloveniji, kar 20,8 odstotka naših podjetij si pri delu že pomaga z njo, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Delež nas uvršča v sam evropski vrh, pred nami so zgolj Danska, ki je s 27,6 odstotki v samem vrhu, sledijo ji Švedska, Finska, Belgija, Luksemburg, Nizozemska, nato pa že Slovenija. Na drugi strani lestvice je Turčija, kjer umetno inteligenco uporablja zgolj 4,4 odstotka podjetij.