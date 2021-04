Slovenska pevka je čudežno zanosila

V priljubljeni dekliški skupini Make Up je prepevala vse do tragične prometne nesreče, v kateri sta dve njeni prijateljici izgubili življenje. Takrat 22-letna Darja Pristovnik je pred dvaindvajsetimi leti za las ušla smrti, prestala kar devet težkih operacij in se sestavljala dolgih deset let, dokler ni pri tridesetih prišla v stik z obrazno jogo in Savino Atai. Pri štiridesetih, torej po desetih letih različnih vadb, se je zgodil čudež in postala je mama, čeprav za to skoraj ni bilo možnosti. Trčile v tovornjak Spomnimo: vozilo s petimi dekleti je 5. septembra 1998 na cesti pri Blagov...