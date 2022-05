Te dni, ko pri nas o koronavirusu ni več ne duha ne sluha (včeraj so sicer potrdili 726 okužb), se z razmahom omikrona in največjo covidno krizo doslej soočajo na Kitajskem, od koder se je pandemija leta 2019 tudi začela širiti po svetu. Ljudje v Šanghaju so že več kot dva meseca zaprti v domove oz. omejeni le na svoja dvorišča, med njimi tudi nekdanja slovenska olimpijka in tekmovalka v smučarskem krosu Saša Farič. Na Kitajsko smo jo poklicali že pred nekaj meseci in z njo spregovorili o zimskih olimpijskih igrah, ki jih je gostil Peking. Tedaj je bil omikron na pohodu pri nas, po največjem ...