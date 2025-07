Slovenska obala kot magnet: Hrvaška predraga, Portorož privlačnejši

V Turističnem združenju Portorož so v prvih šestih mesecih letošnjega leta na območju Občine Piran zabeležili 747.257 prenočitev, kar je 10 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Samo junija sta bili 235.202 prenočitvi, kar je 14 odstotkov več kot v istem obdobju lani, v prvih 15 dneh julija pa je bilo okoli 79.000 hotelskih prenočitev, kar je dva odstotka več kot lani. V strukturi gostov ne opažajo sprememb. Razmerje med domačimi in tujimi gosti ostaja enako. Od začetka junija do srede julija so tujci ustvarili 73 odstotkov vseh prenočitev. Največ je bilo Avstrijcev, sledijo Nemci, Čehi, Madžari in Italijani. Nemški gosti so junija ustvarili 31.783 prenočitev, kar pomeni kar 30 odstotkov več kot junija lani.

Številke o prenočitvah so spodbudne, o vzrokih zanje pa se zaenkrat lahko le ugiba. V omenjenem združenju pravijo, da se morda evropski turisti letos raje odločajo za dopust bliže domu kot na grških otokih, v Turčiji, Španiji ali Egiptu. Tako morda prihajajo k nam tisti gosti, za katere je Hrvaška postala predraga. Nemški turisti, ki veljajo za eno najzvestejših in najpomembnejših ciljnih skupin na Jadranu, naj bi namreč vse pogosteje odpovedovali rezervacije. Kot kaže, postajajo naši sosedje za to, kar ponujajo, za številne predragi.