Slovenska misica v prometni nesreči utrpela hude poškodbe: ponovno se je naučila govoriti

V jutranjem programu nacionalne televizije so gostili nekdanjo lepotno kraljico, ki ji je življenje postreglo z grenko preizkušnjo. Klari Krošelj so leta 2013 nadeli krono in lento miss športa. Po maturi se je vpisala na študij dentalne medicine ter pridno študirala in delala. Leta 2019 je imela 10. aprila do konca študija le še nekaj izpitov. Vračala se je s fakultete, ko je zapeljala na nasprotni pas in trčila v vozilo. Dogodka ne se spominja, nesreča ji je vzela tudi velik del spominov iz dotedanjega življenja, možgani so bili tako močno poškodovani, da se je ponovno učila govoriti.

FOTO: RTVS, posnetek zaslona

»Morala sem se naučiti govoriti, brati, pisati, hoditi ...« je zaupala voditeljici Ljubici Mlinar. Kot je povedala, se zdaj še bolj zaveda, da je treba življenje živeti v vsej svoji polnosti, največ motivacije pa ji daje prav ukvarjanje s športom. Najraje teče in hodi v fitnes. Dokončala je tudi študij dentalne medicine, kar je bil, zaradi posledic nesreče, svojevrsten izziv.

FOTO: RTVS, posnetek zaslona

S svojo zgodbo želi motivirati ljudi in jim predati sporočilo, da se je vredno boriti za svoje sanje in vztrajati.