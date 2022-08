Slovenska kolesarska pot med petimi najboljšimi trajnostnimi počitnicami v Evropi (VIDEO)

Gre za 16-delno krožno pot, ki jo je mogoče opraviti po delih ali v celoti, njen potek poti združuje težko zaželene lastnosti Slovenije: slikovite kolesarske poti, trajnostna potovanja, bogato kulturo in izjemno gastronomsko ponudbo.

Slovenija je znana po svojih neverjetnih termalnih vodah, zato vas ob koncu vsakega dneva čakata obisk in sprostitev v najboljših naravnih ter svetovno znanih zdraviliščih. Popoln zaključek kolesarskega dne, ki bo pomladil vaše telo, um in dušo.

Vas zanima več in ste pripravljeni na novo avanturo?

Obiščite podstran Slovenia Green Wellness Route, vpišite svoj e-poštni naslov in prejmite brezplačne GPX-sledi, interaktivni zemljevid in nasvete za Slovenia Green Wellness Route. Pot združuje naravo, domačo hrano, lokalno vino in pivo, certificirane zelene destinacije in izjemna slovenska naravna zdravilišča, kar je nedvomno recept za nepozabne počitnice. A kot vedno pri potovanju skozi Slovenijo prispevajo k doživetju prijazni domačini, ki svoja dvorišča in domove delijo s turisti vseh vrst. Tisti s kolesi so še posebej dobrodošli.

The Guardian je kolesarsko pot opazil in jo uvrstil med pet najboljših trajnostnih počitnic v Evropi. Turneja je navdušila tudi Lonely Planet in Wanderlust.