Slovenska Karitas: Živijo v najeti hiši iz blata z mesečno najemnino 7 evrov (VIDEO)

S Slovenske Karitas poročajo o lepi novici za domačine v mestu Birambu v Ruandu. V tem odročnem in ekstremno revnem predelu v Afriki, kjer skoraj polovica ljudi živi pod pragom revščine, so položili prvo vrsto opeke za nov dom. Gre za posebno opeko, ki je sprešana iz mrtve rdeče afriške zemlje in je plod slovenskega znanja, so sporočili s Slovenske Karitas.

»Rdeče opeka, izdelek slovenskega znanja, bo v prihodnje nudila dela in dostojen zaslužek številnim revnim prebivalcem, hkrati pa bo omogočila bolj kvalitetno in cenejšo gradnjo domov, so prepričani.

Slovenska Karitas je projekt v Ruandi zagnala skupaj z slovenskim zunanjim ministrstvom, Karitas Ruanda in slovenskim podjetje Daahaus prestige.

Zalili temelje in položili prvi vrsto opeke za nov dom

Domačini se te dni učijo številnih novosti, ki jih prej niso poznali. Tako bodo lahko v prihodnje sami gradili hiše in znanja širili naprej.

»Težko je opisati veselje in srečo kakih 50 domačinov, ki so s tem učnim projektom dobili plačano delo. Še težje je orisati pričakovanje mlade pet članske družine, ki se bo vselila v nov dom. Trenutno živi v najeti hiši iz blata, mesečno najemnino v višini 7 evrov pa le s težavo plačuje,« navajajo v Karitasu.

»Hiše v tem revnem v podeželju se še vedno gradijo iz blata, brez merilnih inštrumentov, brez hidroizolacije. Gradijo jih iz materiala, ki ga najdejo okoli sebe. Gradnja je z novimi opekami drugačna od tradicionalne, domačini pa se učijo kako se mivke in cementa izdela lepilo,« pojasnjujejo.

V spodnjem videoposnetku si lahko si ogledate, kako napreduje prve takšne gradnja hiše.