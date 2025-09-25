  • Delo d.o.o.
OBRAMBNA KONFERENCA

Slovenska industrija na prelomnici, Golob: »Nato ni grožnja – to je priložnost za Slovenijo!«

Družba Delo mediji je organizirala konferenco z naslovom Vloga industrije in kritične infrastrukture pri krepitvi civilne in državne odpornosti.
FOTO: Jure Makovec/sta

FOTO: Jure Makovec/sta

Damir Črnčec. FOTO: Jože Suhadolnik

Damir Črnčec. FOTO: Jože Suhadolnik

FOTO: Jure Makovec/sta
Damir Črnčec. FOTO: Jože Suhadolnik
L. K.
 25. 9. 2025 | 09:40
3:50
A+A-

Družba Delo mediji je organizirala konferenco z naslovom Vloga industrije in kritične infrastrukture pri krepitvi civilne in državne odpornosti, na kateri so govorili predsednik vlade, ministri, predstavniki Slovenskega državnega holdinga, predsedniki uprav državnih strateških podjetij in direktorji obrambnih podjetij ter predstavniki finančnih institucij.

Geopolitične napetosti, vojna v Evropi, energetska kriza in drugi negativni dejavniki so pomembno spremenili okoliščine, v katerih poslujejo podjetja.

Predsednik uprave SDH Žiga Debeljak je poudaril, da so geopolitične napetosti, vojna v Evropi, energetska kriza in drugi negativni dejavniki pomembno spremenili okoliščine, v katerih poslujejo podjetja, med pomembne premike pri nas pa šteje tudi nedavno ustanovitev družbe Dovos, družbe za obrambo, varnost in odpornost Slovenije. »Temeljni namen delovanja te družbe je postati platforma za kapitalske vložke in strateška partnerstva s tistimi podjetji in projekti iz zasebnega sektorja, ki nimajo dovolj lastnih resursov, da bi dosegli razvojni in trženjski preboj na širšem področju dejavnosti obrambe, varnosti in odpornosti.«

Damir Črnčec. FOTO: Jože Suhadolnik
Damir Črnčec. FOTO: Jože Suhadolnik

Še kako pomembno je, kako razvojne kompetence na obrambnem področju uporabiti tudi za civilno družbo, je na konferenci dejal Stojan Petrič, direktor Dela in predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor. Izpostavil je potrebo po ustvarjanju sinergij za potrebno tranzicijo v industriji. »Ne smemo gledati obrambne industrije zgolj skozi prizmo orožja, ampak tudi kot motor inovacij, znanja in tehnologij, ki jih lahko uporabimo za civilno življenje. Na primer: brezpilotni sistemi lahko pomagajo pri reševanju življenj, gašenju požarov, materiali visoke odpornosti služijo za različne namene v industriji in medicini ter, seveda, napredne komunikacije in kibernetske rešitve omogočajo varno in digitalno družbo. Na tak način obrambna industrija postaja gonilo celovite odpornosti družbe,« je povedal Petrič. Poudaril je, da imamo v Sloveniji znanje, podjetja, raziskovalne inštitute in potrebo po nujnih spremembah v industriji.

Z vlaganji že zamujamo

Pomočnik predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga in predsednik nadzornega sveta nedavno ustanovljene družbe Dovos, družbe za obrambo, varnost in odpornost, Damir Črnčec je zavrnil očitke, da država pretirano hiti z vlaganji v oživitev obrambne industrije.

»A hitimo? Ne, jaz trdim, da zamujamo, in tisti, ki ste v gospodarstvu, veste, da smo zelo pozni.« Prvo konkretno dejavnost napoveduje že do konca oktobra, ko bo javni poziv zainteresiranim podjetjem, da predstavijo svoje želje, ambicije in sposobnosti, s katerimi lahko pridejo do izdelkov.

Spomnil je tudi, da imamo v državi ogromno raziskovalnih projektov, ki omogočajo, da pridemo do zelo dobrih rešitev.

Petriču je pozorno prisluhnil tudi premier Robert Golob. »Želim si, da bi bila ta konferenca na neki način tudi simbolični javni poziv k temu, da se zavedamo, da to, kar se dogaja na relaciji do zveze Nato, ni grožnja Sloveniji, pač pa velikanska priložnost za našo družbo.«

Na ministrskem panelu so o krepitvi civilne in državne odpornosti spregovorili še minister za finance Klemen Boštjančič, minister za obrambo Borut Sajovic, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, državni sekretar na ministrstvu za kohezijo Marko Koprivc in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež, okroglo mizo pa je vodil dekan fakultete za družbene vede Iztok Prezelj.

Robert Golob vojska vlada obramba gospodarstvo Klemen Boštjančič Nato varnost
09:22
Polet
NOVO O VEGANSTVU

Veganstvo pod drobnogledom. Tveganja za ženske in otroke, ki jih ne smemo spregledati

Če se odločite za veganstvo, naj bo prehrana premišljena, obogatena z dopolnili in redno spremljana pri zdravniku.
Miroslav Cvjetičanin25. 9. 2025 | 09:22
09:10
Ona  |  Izlet
PLAVŠKI ROVT

Tik nad mestom, a vseeno daleč proč: skriti biser Karavank nad Jesenicami

V Plavškem Rovtu v Karavankah se stikata železarska preteklost in kmečka idila. Del njihove identitete je tudi to, da nekatere ženske še vedno govorijo na fanta.
Tina Horvat25. 9. 2025 | 09:10
09:00
Premium
Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Osmišljevalnica: Kam pa kam, popolni učenec? (Suzy)

Začetek šolskega leta je pogosto čas novega zagona, sveže motivacije in optimističnih ciljev.
25. 9. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
RAZKRILA JE POSEBNO IME

Rihanna je rodila ...

Par pričakovanje novega družinskega člana vedno oznani na poseben način.
25. 9. 2025 | 09:00

