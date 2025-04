Slovenska glasbenica odpovedala nastop v Beogradu. Kako varno je potovati v Srbijo?

Zaradi političnih napetosti v Srbiji slovenska pevka Raiven odpovedala koncert, varnostni pomisleki pa so minimalno podprti tudi s strani slovenskega zunanjega ministrstva.

Slovenska glasbenica in lanskoletna evrovizijska predstavnica Raiven je pred dnevi presenetila z odločitvijo o odpovedi svojega nastopa v Srbiji. Kot je pojasnila, gre za odločitev, ki temelji na aktualnem političnem dogajanju v državi in širšem družbenem ozračju, ki ga zaznavajo tako umetniki kot organizatorji kulturnih dogodkov.

Raiven je odločitev o odpovedi koncerta sprejela v sodelovanju z organizatorjem. »Odločitev o odpovedi koncerta v Srbiji je bila sprejeta v sodelovanju z organizatorjem in temelji na širšem družbenem kontekstu, ki ga trenutno zaznavamo v državi, 'zeitgeistu'. Pozorno spremljamo dogajanje in izražamo podporo prizadevanjem ljudi,« so nam sporočili.

Čeprav Raiven ni podrobneje razložila, katere dogodke konkretno ima v mislih, so razlogi očitno povezani s političnimi in varnostnimi razmerami v državi, kjer so v zadnjih tednih zabeleženi protesti, napetosti in povečana občutljivost na umetniške izraze, ki nosijo politično ali družbenokritično sporočilo.

Na vprašanje, ali je Raiven prejela konkretne namige, da bi bilo morebitno nastopanje nevarno, uradnih informacij o neposrednih grožnjah ni. Vendar pa trenutne razmere v Srbiji očitno vzbujajo dovolj dvomov, da se je ekipa glasbenice odločila za preventivno odpoved.

Za zdaj Raiven še ni napovedala novega datuma za koncert v Beogradu. Iz njene ekipe so sporočili le, da »novi termini trenutno še niso predvideni«, kar nakazuje, da bo nadaljnji razplet odvisen predvsem od stabilizacije družbenih in političnih razmer v Srbiji.

FOTO: Voranc Vogel, Delo

Je Srbija še varna za slovenske turiste?

Pred prvomajskimi prazniki, ko mnogi Slovenci na veliko drvijo v Srbijo – bodisi zaradi družinskih obiskov, koncertov ali vikend oddihov – se letos pojavljajo pomisleki glede varnosti.

Aktualna politična kriza v Srbiji je sprožila vprašanja, ali je obisk skorajda sosednje države še vedno varen – predvsem za slovenske državljane in avtomobile z našimi registrskimi oznakami?

Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije ter slovenskem veleposlaništvu v Beogradu pojasnjujejo, da razmere v Srbiji in širši regiji natančno spremljajo.

»Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter Veleposlaništvo Republike Slovenije v Beogradu pozorno spremljata razmere v Srbiji in širši regiji. Vse morebitne spremembe, opozorila in priporočila sproti objavljamo na naši spletni strani pod rubriko varnost potovanj.«

Stopnja tveganja za potovanje v Srbijo je minimalna, a na zunanjem ministrstvu trenutno »svetujejo previdnost in izogibanje območjem, kjer se zbirajo večje množice ljudi (osrednji trgi in lokacije protestnih shodov, op.a.), ter dosledno upoštevanje navodil lokalnih varnostnih organov.«

Če so slovenski državljani v Srbiji in potrebujejo konzularno pomoč, se lahko obrnejo na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Beogradu.

Za zdaj sicer ne zaznavajo povečanja prošenj za konzularno pomoč. »Veleposlaništvo RS v Beogradu nudi konzularno zaščito in pomoč slovenskim državljanom v Srbiji za nujne primere, najpogosteje gre za izdajo potnega lista za vrnitev ob izgubah ali krajah osebnih dokumentov našim državljanom,« so nam odgovorili in dodali, da je dežurni diplomat veleposlaništva na voljo »24/7« preko mobilnega dežurnega telefona.

V času praznikov veleposlaništvo ne načrtuje posebnih opozoril, razen če bi se varnostna ocena nenadoma poslabšala.