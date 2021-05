Slovenska barmana v evropskem vrhu

V narodni noši je prepričal tako z zgodbo o potici kot s koktajlom.

Študenta gostinstva in turizma z višje strokovne šole BIC Ljubljana sta na nedavno končanem mednarodnem barmanskem tekmovanju G&T Cup Bled 2021, ki je potekalo v okviru mednarodnega združenja AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools), dosegla odmevna rezultata.je v konkurenci 27 tekmovalcev iz 17 šol in 11 držav zmagal,pa osvojil četrto mesto.Letošnje tekmovanje je zaradi omejitev potekalo na neobičajen način – na daljavo. Kot so zapisali na BIC Ljubljana, je v študijskem letu, ko je zaradi epidemije področje gostinstva in turizma zelo prizadeto, ko je večino študijskega leta izobraževanje potekalo na daljavo, ko številnih tekmovanj na nacionalni in mednarodni ravni ni bilo in so bile priprave na redka tekmovanja otežene, tak uspeh študentov še toliko pomembnejši!Mentor obeh tekmovalcev z BIC Ljubljananad uspehom Juša in Luke ni bil presenečen, saj so v zadnjih 14 dneh pred tekmovanjem trenirali od štiri do šest ur na dan, v zadnjih nekaj mesecih pa se kljub covidu-19 nanj pripravljali tudi v okviru projektov, kot sta razstava penin v Slovenskem etnografskem muzeju in Valentinov dogodek.Ker je prvič potekalo na daljavo, je moral vsak tekmovalec pripraviti dveminutni predstavitveni video, predstaviti recepturo lastne kreacije in strokovno pripravo koktajla v živo, hkrati pa ga vključiti v lastno zgodbo. Nastopi, ki so potekali na daljavo, a v živo, so bili v angleškem jeziku, prav tako njihovi predstavitveni videi. Pomemben del ocene je bilo zato tudi tekmovalčevo znanje angleškega jezika.Ker je BIC Ljubljana partner nacionalnega projekta Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 in večino svojih trenutnih aktivnosti veže na ta projekt, je Juš Friškovec temu povsem prilagodil svojo stvaritev.Spoštovanje do tradicije je dokazal z nošnjo narodne noše in klobuka, v čast Sloveniji kot evropski gastronomski regiji 2021 pa je svoj koktajl posvetil potici, sladici, ki so jo znali pripraviti že naši predniki. Zaradi omejenega izbora pijač se je odpovedal orehovi in je nastala lešnikova potica, imenovana Lepotica (skovanka iz besed lešnik in potica). Zgodbo je utemeljil na dejstvu, da je pri pripravi potice gospodinja potrebovala mir, vrhunske sestavine ter stalno ustrezno ogreto okolje, in vse to je bilo tudi glavno vodilo pri sestavi koktajla.Tako kot potice ne poješ takoj, ko jo vzameš iz pečice, tudi pri koktajlu Lepotica malo počakaš, da razvije polni okus. Juš je bil prve nagrade za najboljšo zgodbo in koktajl izjemno vesel, še bolj pa besed mentorja Humskega, ki je povedal, da bo ta nagrada veljala kot praktični izpit pri predmetu barmanstvo – seveda z najvišjo možno oceno! V čast si šteje tudi to, da bo lahko član posebne komisije za ocenjevanje svojih šolskih kolegov. A z mislimi je že pri svoji poslovni poti. Takoj po koncu šole, letos končuje drugi oziroma zadnji letnik, namerava znanje nadgrajevati še s kakšnim tečajem v tujini, kjer bi lahko začel tudi svojo poslovno pot. Izključil ni niti odprtja kakšnega butičnega lokala pri nas.Luka Pustavrh, ki končuje prvi letnik omenjene gostinske šole, je bil četrtega mesta sicer vesel, še vedno pa razglablja, ali mu je višjo uvrstitev odnesla predraga kombinacija sestavin. V koktajl The Jerry Special, ki ga je namenil svoji prvi ljubezni in čudovitim spominom nanjo, je namreč vključil največ alkoholnih sestavin od vseh tekmovalcev.Tudi on je izjemno podjeten, kar pove njegova izjava, da se kot barist (strokovnjak za pripravo kave) in barman že tri leta udeležuje raznih tekmovanj, prakso pa si pridno nabira tudi z delom prek študentskega servisa v raznih lokalih. V Corner Pubu na Viču bo najbrž svoj tekmovalni študentski koktajl, ki mu je dal ime po glavni sestavini, predstavil že v kratkem. Po koncu študija namerava obiskati še kakšen barmanski tečaj v tujini, njegova velika želja pa je, da bi delal kot poklicni barman.Boštjan Humski je na svoja tekmovalca ponosen tudi zato, ker sta del gostinske šole, ki je že tretje leto zapored v evropskem vrhu. Hkrati vse ljubitelje dobre hrane in pijače vabi, da obiščejo šolsko kavarno in restavracijo KULT 316 v ljubljanskem Šentvidu, ki znova delujeta »v živo« tako v restavracijskem kot kavarniškem delu. Kot del nove ponudbe pijač pa bo že konec maja ali v začetku junija tudi Juševa Lepotica.