Slovenska astrologinja po rušilnem potresu: To je šele začetek

SUHADOLNIK JOžE Ema Kurent, astrologinja. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj se bo dogajalo pri nas?

Hrvaška se bori z odpravljanjem posledic rušilnega potresa, ki se je zgodil v torek opoldne. Medtem ko odstranjujejo ruševine in poskušajo rešiti, kar se rešiti da, je znana slovenska astrologinjanapovedala: »Kaj sem vam včeraj napisala: Kaj še bo, ne morem reči, ampak vremenske in druge hujše neprilike še lahko pričakujemo, tole je šele začetek.« Poleg zapisa ja objavila zemljevid ogroženih območij.Pravi, da je možnost potresa napovedala s preprosto nebesno geometrijo in z energetskim ozadjem. Objavljamo njen nelektorirani zapis.»Noben seizmolog ne more napovedati potresa, ker se ukvarjajo samo s tistim, kar je DOL, namesto da bi vključili v svoje meritve tudi tisto, kar je GOR!!! Živimo v enem kozmosu, kjer je energetsko vse povezano, prej ko bodo to spoznali in priznali, prej bo šla znanost naprej.Podobno sem poleti napovedala potres v Turčiji / Grčiji. (Takrat zares malo preden se je zgodil, objavljeno tule.) In tudi za to nevarnost na območju Slovenije / Hrvaške bi, ampak ker nočem nikogar strašiti, nisem. Pa tudi zato ne, ker gre bolj za tendence, možnosti, nikakor ni mogoče 100% nekaj napovedati. Če bi se obe vedi povezali, torej če bi seizmologija (pa tudi meteorologija) začeli priznavati vpliv osončja, bi pa lahko prišli zelo daleč, in to v kratkem času.Potresno ogrožena območja (v prihodnjem tednu dni) so še Južna Amerika (Čile), Indonezija, Italija.«Številni so se nato odzvali na njen zapis in jo spraševali, kaj pomenijo črte, ki potujejo skozi Ljubljano in Slovenijo. Na vprašanje, ali napovedujejo potres, odgovarja, da najbrž ne, saj se ta energija pri nas kaže na drugačni ravni – pri stresih in pretresih v politiki. »Decembra se je marsikaj dogajalo 'za zaveso', rezultati bodo kmalu jasni. Že jeseni sem napisala (za Lunin vodnik 2021), da bodo prvi januarski dnevi zelo pomembni za vodstvo naše države. Več ne bom rekla, ker mi osebno zelo ni všeč, kam teče voda.«V nadaljevanju je pojasnila, da so to črte mrka, ki bo nastopil junija, a je zdaj »predhodno aktiviran«. »Astrologija izkazuje naravo časa, ki je drugačna, kot si jo predstavljamo. Za nas teče čas naravnost naprej, toda tisto, kar določa kakovost časa, poteka v krogih. Gre za energijske kroge, ki so jih poznali že stari Maji, katerih astrologija dokazuje, da so bili pri merjenju planetnih ciklusov (ki so dejanski 'merilci časa') nenavadno natančni. Vsak mrk je kot kamenček, ki ga vržeš v vodo, energija se širi v vse smeri kot valovanje vode. En tak val junijskega mrka je sedaj močno vzvaloval, ruši obstoječe. Tako v naravi kot v ljudeh in družbi.In ali ni zanimivo, da bo imela trenutno najbolj 'vroča' stranka SMC svoj 'svet' ravno jutri (sreda) - dan, ki sem ga v videu omenila kot ključen dan tega tedna? Njihov podpredsednik je že nakazal, da čakajo 'ponudbe', torej ko bo ponudba dovolj visoka, jo bodo sprejeli.«