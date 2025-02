Slovenki razkrili njihovo spolno vedenje! Pred parjenjem pojejo in ... (VIDEO)

Črički niso zgolj glasbeniki, temveč pravi mojstri osupljivih ljubezenskih predstav, razkriva študija, ki sta jo v priznani reviji za vedenjsko ekologijo in sociobiologijo objavili raziskovalki Nacionalnega inštituta za biologijo. Samci se samicam pred parjenjem postavljajo z zapleteno vibroakustično uprizoritvijo, sestavljeno iz petja in plesa.

Ljubezenska pesem črička je več kot le zvok – je čudovita vibroakustična predstava, ki poleg značilnega drgnjenja kril (striduliranja), ki ga slišimo s prostim ušesom, vključuje tudi nam neslišne vibracije telesa in udarjanje z nogami ob tla. Ta natančna in usklajena predstava zahteva izjemne spretnosti.

Kot del slovenske raziskovalne skupine, ki v svetu velja za pionirsko in vodilno na področju vibracijskega sporazumevanja živali oz. biotremologije, sta raziskovalki Nataša Stritih Peljhan in Alenka Žunič Kosi preučevali spolno vedenje hišnega črička acheta domesticus.

Razkrili sta, da njihov ljubezenski napev ni le zvok, ki nastane z značilnim drgnjenjem kril oz. stridulacijo, temveč vključuje tudi vibracijske signale, vzbujene v podlagi, neslišne človeškemu ušesu. Samci te signale oddajajo z nihanjem telesa in udarjanjem z nogami ob tla, natančno usklajeno z zvočnimi signali. Ta energetsko in motorično zahtevna vibroakustična predstava omogoča samicam, da ocenijo kakovost potencialnih partnerjev. Tako njena intenzivnost kot usklajenost služi kot pokazatelj telesne pripravljenosti in kakovosti samcev, navajajo.

Taki zapleteni načini sporazumevanja nam pomagajo razumeti, kako živali izbirajo svojega partnerja, hkrati pa ponujajo vpogled v evolucijo in razvoj njihovih ljubezenskih ritualov in navad.

Študija je prelomna, saj razkriva do sedaj skrito kompleksnost v spolnem vedenju čričkov, ki so že desetletja modelna skupina za raziskave zvočnega sporazumevanja živali.