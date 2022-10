Slovenki brez spalnice za laminate ponujal zakon: oglasila se je tudi Violeta Tomić

Na spletnem omrežju se je pojavil zapis Slovenke, ki je želela prenoviti mansardo, a ima finančne težave. Tako pravi: »Že dva meseca sem brez spalnice, ker nimam par jurčkov, da bi poklicala strice, ki to zrihtajo v enem dnevu.«

A se je vsaj navidezno pokazala rešitev, ko je našla oglas moškega, ki da samski mamici z otroki podari laminat. No, vsaj zdelo se je, da je to rešitev. 'Prijazni gospod' je namreč v zameno za laminat iskal ženo. Njegove ponudbe ni sprejela: »Ostala sem brez laminata, spalnice in potencialnega moža. Ti šment, no šment.«

Oglasila se je tudi nekdanja poslanka

Ob zapisanem se je oglasila tudi nekdanja poslanka Violeta Tomić in opisala svojo izkušnjo: »Sem vzela kredit na 5 let, pa mi mojster ne da niti plačanih velux oken, niti denarja nazaj. Tudi prijava policiji ne pomaga, je vse prepisal na ženo. Poštenjak.«

Izkušnja Violete Tomić. FOTO: Zaslonski posnetek

Kakšne pa so vaše izkušnje? Sporočite nam.