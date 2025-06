Slovenke tudi lani zaslužile manj od svojih kolegov

Plačna vrzel med spoloma je po mednarodno primerljivi metodologiji oktobra lani znašala pet odstotkov. To pomeni, da so ženske v povprečju zaslužile 95 odstotkov povprečne bruto plače za plačano uro moških, so sporočili s statičnega urada.

Na ravni Slovenije je povprečna bruto plača za plačano uro oktobra 2024 znašala 12,98 evra. Pri tem je za moške dosegla 13,28 evra, za ženske 12,61 evra.

V večini področij dejavnosti so bile povprečne bruto plače za plačano uro moških višje od plač žensk. Plačni vrzeli med spoloma sta bili največji v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (22,5 odstotka) ter zdravstvu in socialnem varstvu (17,1 odstotka).

Najvišja v osrednji Sloveniji

Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri pravnih in fizičnih osebah, je oktobra lani znašala 2339,76 evra, za moške 2420,15 evra in za ženske 2242,22 evra.

Povprečna mesečna bruto plača je bila najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer za moške 2658,74 evra in za ženske 2484,99 evra. Najnižje bruto plače za moške in ženske so bile v primorsko-notranjski regiji, to je 2106,44 oz. 1953,49 evra.

V zasebnem sektorju je povprečna mesečna bruto plača znašala 2208,42 evra, za moške 2294,94 evra in za ženske 2064,73 evra. V javnem sektorju je znašala 2651,65 evra, za moške 2924,72 evra in za ženske 2492,78 evra.