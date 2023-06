Slovenka prosi za pomoč: išče sestro dvojčico (FOTO)

Slovenka Mirjana Kolarič verjame, da ima sestro dvojčico. Oglasila se je na svojem facebooku in išče pomoč vseh ljudi, še posebej iz BiH, saj, kot pravi, jo je pot pripeljala do Sarajeva.

Rojena je 31. maja 1976 v Mariboru. Kakor pravi, so mami po njenem rojstvu povedali, da druga hčerka ni preživela.

»Bili sva nedonošeni. Pacientka, ki je bila takrat v bolnišnični sobi skupaj z mamo, je slišala, da je dojenček jokal, a na prošnjo mame in očeta jima trupelca niso pokazali, niti dovolili, da ga pokopljeta,« pojasnjuje Kolaričeva.

Dogajale so se nenavadne reči

Dodaja, da je imela vedno, ko je mislila na svojo sestro, nenavaden občutek. O tem sta se pogovarjali z mamo, ki ji je prav tako dejala, kako vseskozi misli, da je druga hčerka živa, a da si tega ni nikoli upala nikomur reči.

»Ob teh besedah mi je prvič zaledenela kri v žilah. Drugič potem, ko sem izvedela, da v centralnem registru ob mojem rojstvu ni vpisane sestre dvojčice. In tretjič, ko sem videla zapestnico, ki jo prejmeš ob rojstvu, in jo mama še vedno čuva. Ves čas je zapestnico s številko domnevno umrle sestre, jaz pa svojo številko,« piše Kolaričeva.

Ni pojasnjevala naprej, a je dodala, da jo je sled pripeljala do Sarajeva, zato prosi vse ljudi, da so pozorni na njene fotografije. »Prosim vse svoje prijatelje tukaj, da delijo to objavo po vseh državah nekdanje Jugoslavije, najlepša hvala,« je na koncu zapisala Kolaričeva.

Dodala je videoposnetek pričanja neke stevardese Milice iz Srbije, ki je na letalu delala do leta 1989. Pravi, da se šele zadnja leta spominja, da je bila verjetno priča dogodkom, ko so novorojenčke vozili z letali celo v Ameriko. »Videla sem nekaj, kar se nam je takrat zdelo normalno. Z letalom so leteli otroci v ZDA. Vsaka od teh žensk je bila brez moža in vedno so bile tiho, ničesar niso zahtevale. Dispečer je takrat vedno govoril, 'Spet imamo tiste Romunke.' Ne vem, zakaj jim je tako rekel. Živo se spominjam, da so bile ženske povsem tiho in tudi novorojenčki niso jokali po devet ur. To je bilo nenavadno. Vse ženske so bile nevpadljive. Spomnim se, da smo imeli enkrat kar devet košar z novorojenčki na letalu do ZDA,« je dejala stevardesa.