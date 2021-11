Ponorela, ko je hčer in njeno prijateljico zalotila v kopalnici

Na enem izmed slovenskih forumov se je oglasila ženska, ki je v teh dneh doživela neprijetno izkušnjo. Kot pravi, je k njim domov pridirjala mati hčerine prijateljice. Ta je 12-letnici namreč zalotila v kopalnici, kako sta druga drugi brili intimne predele. Avtorica zapisa pravi, da druga mati pretirava, saj sta sta obe plavalki, zato meni, da se je prijateljica verjetno znašla v zadregi, ko je kakšna dlaka pogledala iz kopalk.

Nekateri komentatorji menijo, da to ni nič nenavadnega, saj da dekleta teh starosti intimne zadeve raje zaupajo prijateljici kot materi.

»Ne vem no, meni se zdi to čisto normalna zadeva… Je res, da te mogoče šokira prizor, ko vstopiš ampak po razlagi pa ja lahko razumeš…« je zapisala ena od uporabnic. Spet drugi menijo, da takšno početje ni najprimernejše.

Zapis objavljamo v celoti (nelektorirano):

»Dobili smo nenapovedan obisk, ki je prihrumel tako, da sem mislila, da bo vrata iz pantov dol snelo. Bila je mama hčerkine prijateljice. Mislila sem, da sta najmanj komu glavo odtrgali. Pobesnela mama misli, da je moja hči najbolj umazana in pokvarjena deklica kar jih je, da bo pokvarila njeno hčerko in ne vem kaj še vse mi je nalajala. Dobila ju je namreč v kopalnici, ko sta ena drugi brili intimne predele. Deklici sta stari 12 let. Meni to ni nič takega. Ona misli, da moja hči, njeno nedolžno punčico spravlja v razvrat, da bosta sigurno postali lezbijki in podobno, niti slišati ni želela, da je to verjetno razvojna faza. Mene sestra že iz najstniških let depilira, pa se mi zdi da sva izpadli čisto normalni. Hčerka mi pove veliko stvari, zato mi ni bilo jasno, da se ni prvo name obrnila, a po pogovoru, ki sva ga imeli, je problem očitno pri prijateljici. Mamo je prosila, če ji kupi britvice, pa tudi slišati ni hotela, po njeno naj bi bila še premlada za te zadeve, zato se je obrnila na mojo hčerko, ki je bolj odprte narave. Punci sta plavalki in hčerkini prijateljici je bilo nerodno, ker ji je včasih kakšna dlaka pokukala iz kopalk, pa tudi po nogah naj bi imele precej vidne, zato je prosila najboljšo prijateljico za pomoč. Meni se to zdi zrelo, kar pa za obnašanje njene mame ne bi mogla reči. Neprestano mi je ponavljala, da njena hčerka že ni taka, o tem, da bi se morala z njo pogovoriti o dotični zadevi in odraščanju ni želela slišati. Po njeno se punci ne smeta več družiti. Moja hči zelo trpi, zaradi neresničnih obtožb in zato, ker se s prijateljico ne smeta več družit. Razmišljam kako bi lahko spametovala prijateljičino mamo, saj mislim, da obema dela krivico in nepopravljivo škodo. Mislim pa tudi, da bi se morala ženska meni in hčerki opravičiti za neprimerno obnašanje. Smili se mi njena hčerka.«