Slovenka opozarja na to zoprnijo po prebolelem covidu: ste vedeli zanjo?

Covid-19 je virusno oboljenje, posledice, ki jih ta nalezljiva bolezen povzroča, pa so številne. Obstajajo znaki, ki nas opozarjajo, da smo okuženi in tudi, da smo bili okuženi. Eden od takih učinkov po prebolelem covidu je tudi luščenje kože na dlaneh, na kar je opozorila strokovnjakinja za medije Nina Gaspari.

»Po prebolelem kovidu opažam, da se mi je začela lupiti koža na dlaneh. Berem, da je to lahko ena od posledic. Pa me zanima, če kdo pri nas spremlja in beleži takšne informacije in bi prišle prav?,« je zapisala in se obrnila na Nijz.

Z vprašanjem o luščenju kože po prebolelem covidu smo se obrnili tudi na infektologinjo Matejo Logar, ki zdravi bolnike s covidom. Dejala nam je, da so po covidu opisane tudi kožne manifestacije, vključno z luščenjem dlani. »Do luščenja kože na dlaneh lahko pride tudi pri drugih okužbah, najbolj značilno po streptokokni angini oziroma škrlatinki, lahko pa tudi pri okužbah s coksackie B virusom, Epstein Barr virusom, ošpicah, virusom citomegatlije, hepatitiosB virusom in človeškim herpes 6 virusom,« dodaja Logarjeva.

Logarjeva o luščenju kože po cepljenju ni seznanjena, Nijz prejel nekaj prijav

O težavah z luščenjem kože po cepljenju ni slišala. »V literaturi opisujejo med kožnimi reakcijami predvsem različne oblike alergijskih reakcij po cepljenju, opisani so še primeri levkocitokalsitčnih vaskulitosv in imunskih tromobocitopenij. Opisov luščenja kože po cepljenju v večjih nacionalnih serijah, ki so objavljene, niso opisovali,« je zapisala, a zanimivo je, da je Nijz le poročal o nekaj primerih luščenja kože po cepljenju.

Na Nijz so nam potrdili, da so prejeli nekaj prijav, kjer so pacienti poročali o težavah s kožo po cepljenju, ki so tudi navedene v poročilih, kjer spremljajo neželene učinke po cepljenju. Dodajajo pa, da nekih posebnosti ob luščenju kože niso prejeli oziroma zaznali. Vsa poročila o spremljanju neželenih učinkov so dostopna na spletni strani Nijz.