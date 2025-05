Ogorčena Slovenka: »Na stotine migrantov brez dokumentov, Slovencem pa nagajajo, ko sprehajamo pse ...«

Na družabnih omrežjih te dni razburja zapis uporabnice iz Štajerske, ki je opozorila na domnevno »nadlegovanje« policistov in veterinarskih inšpektorjev. Pravi takole: »V Celju, ob Savinji, kjer sprehajamo pse, policist in veterinarski inšpektor ustavljata sprehajalce psov, jih legitimirata in oglobita, če nimajo osebne izkaznice. Kam smo prišli! Na stotine migrantov brez dokumentov, Slovence pa zajebavajo, ko sprehajamo pse ...«

Kaj pravijo na celjski policijski upravi?

Ali navedbe o tovrstnem početju držijo? Obrnili smo se na PU Celje in Milena Trbulin, njihova predstavnica za odnose z javnostmi, nam je potrdila, da je zadevo preverila. »Policisti Policijske postaje Celje skupnih nadzorov s predstavniki veterinarske inšpekcije v obdobju zadnjega leta niso izvajali. Tudi policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov Celje v letošnjem letu niso na območju Celja izrekli nobenega ukrepa zaradi kršitve 24. člena Zakona o osebni izkaznici.« Je pa Trbulinova še dodala, da sicer policisti identiteto ugotavljajo v skladu s 40., 41. in 42. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije. V skladu s 1. točko, 1. odstavka, 24. člena Zakona o osebni izkaznici je oseba uradni osebi, ki je za to pooblaščena, dolžna dati na vpogled identifikacijski dokument.