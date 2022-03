Slovenka Nika s šokantnim trikom za hujšanje osupnila cel svet!

Pozdravljena Nika, torej najprej klasično novinarsko vprašanje – kako se počutite kot novopečena blogerska zvezdnica?



Joj, haha, veste da je to prišlo povsem nepričakovano. Pravzaprav so me po porodu prijatelji nagovorili naj o svoji izkušnji napišem kratek blog, s katerim bom morda pomagala tudi ostalim ljudem, a še zdaleč nisem pričakovala, da se bo tako hitro razširil med ljudmi. Če bi mogla svoje počutje opisati z eno besedo, bi izbrala izraz »presenečena«.



Ja, internet je v zadnjem času čez noč »rodil« kar nekaj novih zvezd, povejte nam kaj je razlog, da se je to zgodilo tudi vam?



Pravzaprav ne vem, saj postavitev mojega bloga niti ni imela nekega pravega cilja, šlo je bolj za zabavo, hkrati pa sem upala, da morda moja izkušnja res opogumi še koga in mu pomaga, da bo hitro in zdravo shujšal.





FOTO: Blogerka Nika

Sklepam, da razlog morda tiči v tem, da so ljudje preizkusili že stotine različnih preparatov in tretmajev, a z nobenim niso bili prav zares zadovoljni. Problem tiči v tem, da proizvajalci teh preparatov več denarja vlagajo v marketing kot pa v dejanski produkt, zato na koncu kupimo zadeve, ki niso ne učinkovite ne zdrave za naše telo.V prvi vrsti v tem, da ga jaz ne prodajam in mi je (finančno gledano) vseeno, ali ga ljudje kupijo ali ne. Sama sem ga odkrila povsem po naključju, med brskanjem po tujih spletnih straneh, kjer ga je pohvalilo ogromno žensk, ki so imele podobno težavo kot jaz – da se jim je po porodu koža na trebuhu močno povesila, hkrati pa so se še zredile. Zaradi dojenčka so imele tudi manj časa (ter volje) za telovadbo in kuhanje zdravih obrokov in tako je majhna težava kmalu postala resen problem.Tudi tu vas moram razočarati, saj odgovora ne poznam. Sklepam, da gre za to, da sem zgoljin jo podkrepila s slikami, saj sem moža prosila, naj me poslika s telefonom, da bomo kasneje res videli, ali mi je uspelo. Kot navadna blogerka sem ena od njih – soseda, ki je uspela učinkovito shujšati, ne pa multimilijonsko podjetje, ki jim vsiljuje svoje izdelke.Šlo je za naključje, saj so ravno v času mojega zanimanja za ta izdelek odprli zastopništvo v Sloveniji, tako da sem se o njem lahko pogovorila s prehransko svetovalko, ki je zaposlena pri njih in ki me je prepričala, da se izdelek res splača preizkusiti. Tako da sem ga naročila kar preko slovenske spletne trgovine in ga prejela že v roku enega dneva.V prvi vrsti mnenje drugih uporabnikov, ki je bilo res zelo pozitivno. Prav gotovo pa je na odločitev vplivalo tudi dejstvo, da sem izdelek lahko naročila v Sloveniji, se o njem pogovorila s slovenskimi svetovalci in nenazadnje, da so mi zanj ponudili kar 14-dnevno garancijo. Torej, če z izdelkom ne bi bila zadovoljna, bi ga lahko vrnila in dobila vrnjen denar. To po mojem mnenju upajo narediti samo tisti, ki res verjamejo v svoj izdelek. Proizvajalec izdelka je namreč zelo znano angleško podjetje, ki je zelo priznano na področju kozmetike in oni bi si težko privoščili, da bi imeli veliko nezadovoljnih strank, saj bi se to zelo hitro razvedelo.Na odločitev pa je seveda vplivalo tudi dejstvo, da gre za nek naravni proces, se pravi brez kakšne kemije, tablet ali še huje operacij.Poglejte, meni je uspelo in kaj kmalu so me posnemale tudi znanke, ki so bile zelo zadovoljne. Seveda se je potrebno zavedati, da je vsak organizem različen – nekaterim je uspelo prej, drugim kasneje. Nekatere so shujšale več, druge manj, a večina je bila res zadovoljnih in zato so me tudi nagovorile, da o tej izkušnji, ki je zdaj postal tako opevan.Podobno, kot če bi me vprašali ali boste zagotovo shujšali, če boste hodili vsak dan v fitnes. Tudi v tem primeru nekateri shujšajo prej, drugi kasneje, tretji pa celo nikoli.Ampak bistveno je to – v kolikor se držite navodil in ste vztrajni, imate dokaz, da s tem izdelkom lahko uspete.Vztrajajte in ne obupujte. Vem, kako se v tem trenutku počutite, ker sem bila na istem - na robu obupa. Borila sem se z mislijo, da se kar sprijaznim, da moje telo enostavno ne bo več takšno, kot je bilo prej. In če bi obupala, bi se to tudi zgodilo. Tako pa sem si vseeno rekla, da za teh par 10 eur ne bom bankrotirala in da je najslabše kar se lahko zgodi to, da izdelek ne bo deloval in ga bom vrnila. A na srečo je deloval in to zelo dobro, tako da ga niti v sanjah ne bi vrnila (smeh). Poskusite in ne bo vam žal.Pa še to – lepo vabljeni na moj blog, ki ste ga tako lepo sprejeli, naslov je:

Naročnik oglasne vsebine je DTM Natura