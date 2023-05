Slovenka na dunajski stolpnici

Letošnja preobleka stolpnice Ringturm bo ob donavskem kanalu pričarala morsko vzdušje in nežno opozorila na podnebne spremembe. Ringturm se bo čez poletne mesece namreč že tradicionalno odel v igrivo preobleko, tokrat s kopalci na peščeni plaži. Toda oblaki v ozadju ter ostre silhuete, ki jih slovenska umetnica Vanja Bućan v ospredje postavlja na svoji fotografiji, dajejo slutiti prihajajoče spremembe.

Spominjajo namreč na ledenike in opozarjajo na podnebne spremembe in njihove uničujoče posledice. »Še posebno nas veseli, če lahko z umetnostjo dodatno opozorimo na aktualno pomembne teme, kot so podnebne spremembe. To nam bo letos uspelo z Ledeniki na potepu slovenske umetnice Vanje Bućan, ki bo Dunajčankam in Dunajčanom poleg tega podarila še poletje, sonce in morje ob kanalu Donave,« je poudaril Robert Lasshofer, predsednik uprave Wiener Städtische Versicherungsverein, ki ima svoj sedež v tej veličastni zgradbi.

Že začela dela

V teh dneh so se že začela dela na pročelju Ringturma, dokončana naj bi bila sredi junija. Kar 4000 kvadratnih metrov veliko preobleko sestavlja skupaj 30 potiskanih mrežastih trakov, širokih do treh in dolgih do 63 metrov. Za letošnjo igrivo preobleko zgodovinske stavbe je Bućanova iz poletnega ozračja slednjič izrezala ledenike. Pod njimi se je zbrala gruča kopalcev, ki uživajo v morskem vzdušju. »S fotografijo želim ponazoriti potencial sprememb, ki jih s seboj prinaša narava. Mi, tako kot kopalci na sliki, smo samo majhni delčki v večjem kontekstu. Ledeniki na potepu so postali simbol podnebnih sprememb. Zame pomenijo tudi nepredvidljivost dogajanja – tako kot tudi v tem trenutku na plaži ni jasno, kaj bo tem kopalcem prinesel ta dan,« je povedala Vanja Bućan.