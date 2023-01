Slovenka, ki že 31 let živi v Londonu: Živim na robu, v večni negotovosti

Andreja Brulc je slovensko-britanska grafična oblikovalka in ilustratorka, ki daje velik poudarek tipografiji ter kombiniranju tehnik in materialov iz likovnih umetnosti in ročnih spretnosti. Leta 1996 je končala magisterij iz umetnostne zgodovine na University College London. Profesionalno se je ob delu izobraževala na University of the Arts London (London College of Communication, kratko LCC), ko je bila zaposlena na Royal Academy of Arts. Njeni dizajni in ilustracije so bili nagrajeni, ilustracije, narejene za leposlovno zbirko Beletrina, pa so bile predstavljene na številnih mednarodnih samostojnih in skupinskih razstavah. Ustvarila je več umetniških projektov, med drugim instalacijo Krst pri Savici. Eksperimentalno tipografski projekt po Prešernovi pesmi je bil eden od osrednjih dogodkov, ko je bila Ljubljana nosilka naziva Unescove svetovne prestolnice knjige leta 2010, letos bo 5-metrski Prešernov plašč na novo zaživel v vsem sijaju na predvečer kulturnega praznika v Kulturnem domu v Šmarjah pri Jelšah.

